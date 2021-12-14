23:09, Вчора

Гордон передбачив Єрмаку цікаву долю "Він є найвпливовішим головою Офісу президента"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак є розумною людиною. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Він є найвпливовішим головою Офісу президента за всю історію Офісів президента, тому що ніколи ще жоден президент не був у такій залежності від голови Офісу", - сказав він.

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На думку Дмитра Гордона, президент уже давно не розуміє виборців:

"Я вважаю, що в разі невдачі Володимира Зеленського в першій каденції... А на обличчя вже невдача - я вже не знаю, що має статися, щоб був успіх... Ось у разі невдачі, я думаю, Андрій Єрмак піде від імені президента на вибори президента. Я думаю, що це у них вирішене питання. Мені здається, що президент уже давно не розуміє виборців. Якби він розумів виборців, то звертався б до них після чергового провалу та щось говорив. Він же нічого не каже".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресмарафону сказав, що не має наміру звільняти голову Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Зеленського, з Єрмаком розмовляє "керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів". Також він нагадав, що Єрмак повертав в Україну незаконно утримуваних Росією.

"Він повертав моряків, він займався обміном, він справді разом із колегами провів, вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей було повернуто після нашої "нормандської" зустрічі", - зазначив глава держави.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Володимир Зеленський зосередив у своїх руках всю владу в Україні.

"З наказами, які передає Єрмак, погоджується не лише начальник розвідки, а й усі керівники центральних органів влади. Щобільше, навіть не накази, які дає Єрмак, а і якісь заввідділами, керівниками департаментів в Офісі президента. Чому? Тому що в країні порушено конституційний устрій влади, в країні немає розподілу влади. За Конституцією - парламентсько-президентська республіка, де уряд самостійно формується коаліцією. Насправді - повна узурпація влади з боку президента. І тому мені абсолютно зрозуміло, що представник Зеленського Єрмак дає команди і їх виконують, тому що зрозуміло, що це команди Зеленського", — сказав він.