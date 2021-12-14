23:03, Вчора

Провал операції з "вагнерівцями": Гордон висунув несподівану версію Журналіст зацікавився можливим російським громадянством Олександра Гогілашвілі

До "зливу" інформації з Офісу президента щодо операції із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" може бути причетна Марія Левченко – дружина звільненого заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі.

Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Коментуючи скандальне звільнення Гогілашвілі, Гордон заявив:

"Я міркую вголос - людина на посаді заступника міністра внутрішніх справ, як пишуть вже всі і показують скріни, має російське громадянство. Російське громадянство на посаді заступника міністра внутрішніх справ! Хлопці, куди подітися далі, що далі говорити? Це не все. Він, виявляється, був судимий у Російській Федерації, має вирок суду. Тобто він ще був судимий. І це ще не все. Вища освіта у нього, виявляється, здобута перед самим призначенням на посаду. Треба перевірити - він купив диплом або що це було? Громадянин Росії, як пишуть усі, судимий у Росії, який, напевно, не мав вищої освіти, не має жодного досвіду роботи в органах внутрішніх справ і взагалі в будь-яких органах, взагалі ніякого досвіду не має, що займається реабілітацією наркозалежних людей, кажуть, сам колишній наркозалежний, стає заступником міністра внутрішніх справ, але це ще не все - він отримує з рук президента орден "За заслуги".

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За словами журналіста, внаслідок скандалу з Гогіашвілі стало відомо, що він є чоловіком помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко.

"Тепер про Марію Левченко – вона дуже хороша жінка, дуже хороша людина. Я її особисто знаю. Це не просто права рука Володимира Зеленського, це тінь Володимира Зеленського. Це людина, яка знає все. Вона з Володимиром Олександровичем багато років ще з "Кварталу"... Марія Левченко, як свідчать керівники наших силових структур та спецслужб, постійно сидить у кабінеті Володимира Зеленського та чує всі розмови, що мають ознаки державної таємниці, не маючи допуску до державної таємниці. Марія сидить у кабінеті, чує та знає все. А чоловік Марії - громадянин Російської Федерації, судимий у РФ, із сумнівною вищою освітою, колишній наркозалежний", - наголосив він.

Як заявив Гордон, "це розвал держави, і в цьому винен особисто Володимир Зеленський".

"У Володимира Олександровича виявляється заступник міністра внутрішніх справ - громадянин Росії, а його дружина знає всі державні таємниці. А тепер скажіть мені - чи не пов'язаний провал "вагнерівців", спецоперації та інші провали наших спецслужб з тим, що по цьому ланцюжку зливається особливо важлива інформація прямо в Росію?", - зазначив журналіст.

За його словами, "жодна собака на це питання не відповість".

"Вони будуть мовчати, тулитися, опускатимуть очі, нестимуть нісенітницю, і ніхто не скаже нічого. Вони не вважають за потрібне це навіть говорити, людям пояснювати", - додав Гордон.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.