22:20, Вчора

Було віддано наказ "посадити" журналістів: Гордон повідомив подробиці бесіди з Богданом Гордон повідомив страшні подробиці, що стосуються удару по свободі слова в Україні, про які йому розповів Богдан

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив у своєму останньому інтерв'ю про підготовку "репресії" щодо низки українських журналістів. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Що заявив Андрій Богдан? Він заявив, що президент віддав особисту вказівку виконувачу обов'язки голови ДБР мене посадити. Мене, журналіста. А також посадити Савіка Шустера, Юрія Бутусова, Дмитра Разумова тощо. Крім того, як сказав Андрій Богдан, Полтавський суд дозволив проводити щодо мене НСРД - негласні слідчі-розшукові дії. У XXI столітті в Україні, в демократичній країні, якою керує демократично обраний президент... Зеленський віддав особисту вказівку не просто посадити Гордона, але ще й НСРД проводити. Це означає, що за мною стежать, слухають мої телефони, проводять відеоспостереження. Журналіста! За що? За те, що я правду кажу?" - сказав Гордон.

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Гордон повідомив, що влада намагається його звинуватити у своїй неспроможності.

"Розумієте, парадоксальна ситуація. Президент бреше на кожному кроці, а винен у цьому Гордон. Президент оточує себе ідіотами та зрадниками, російськими агентами, а винен у цьому Гордон. Вони крадуть мільярдами! Держсекретар США Блінкен каже - 40 млрд доларів щорічно в Україні крадеться з державного бюджету. Вони крадуть - винен Гордон. Вони руйнують основи держави, руйнують саму державу - винен Гордон. Знаєте, я хочу сказати, мене вони не залякають, у мене і стрижень хороший, і все решта теж. Я як говорив правду людям, так і буду продовжувати цю правду говорити", - сказав журналіст.

Нагадаємо, раніше журналістка Олеся Бацман розповіла про потужну медіакампанію, яку Офіс президента нібито розгорнув проти Дмитра Гордона.

"Після того як Дмитро Гордон почав критикувати президента Зеленського і його дії, знаєте, що сталося? Після цього Офісом президента було розгорнуто найпотужнішу, атакувальну медіакампанію, на яку витрачаються гроші не з особистої кишені президента Зеленського, не з кишені когось з Офісу президента. Це наші з вами бюджетні гроші, наші з вами податки", - сказала журналістка.

Тижнем раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.