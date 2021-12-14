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За Гордона пропонували великі гроші: Бацман про медіакампанію проти журналіста На Дмитра Гордона за один тиждень було "спущено" 2,5 тисячі ботів, повідомила Олеся Бацман

Після того як Гордон почав критикувати Зеленського, Офіс президента розгорнув медіакампанію, на яку йшли колосальні кошти. Про це повідомила в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Після того як Дмитро Гордон почав критикувати президента Зеленського і його дії, знаєте, що сталося? Після цього Офісом президента було розгорнуто найпотужнішу, атакувальну медіакампанію, на яку витрачаються гроші не з особистої кишені президента Зеленського, не з кишені когось з Офісу президента. Це наші з вами бюджетні гроші, наші з вами податки", - сказала журналістка.

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Вона повідомила, що за тиждень на такі медіаатаки було витрачено 150 тисяч доларів.

"Проти Дмитра Гордона тільки за той тиждень (на атаку в медіа - ред.) було витрачено 150 тисяч доларів. 2500 ботів! Це така ботоферма була спущена. Були запущені ті наративи й фейки, які до цього Володимир Соловйов і Ольга Скабєєва використовували у себе в ефірах. Але ними Офіс президента не погребував. Він тут же поніс їх у маси", - сказала вона.

Тижнем раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.

Зазначимо, що журналіст Дмитро Гордон раніше повідомив про можливість старту активного переміщення нардепів з фракції "Слуга народу" в інші політичні сили.

"Депутати йдуть із фракції "Слуга народу". Вони йтимуть надалі. Вони не хочуть пов'язувати себе з тією політикою, яка сьогодні відбувається, владною політикою. Деяким соромно, я допускаю це. Деяких купуватимуть. До чого це призведе? Це призведе до розпаду парламенту. Цей парламент, я думаю, скоро "піде у безвість". Тому що парламентської більшості вже де-факто не існує. Монополії "слуг народу" на парламент вже немає. Це закінчиться тим, що не буде коаліції. Не зможе парламент приймати нічого, почекають декілька місяців і розпустять парламент, і все", - сказав журналіст.