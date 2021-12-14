За Гордона пропонували великі гроші: Бацман про медіакампанію проти журналіста 

На Дмитра Гордона за один тиждень було "спущено" 2,5 тисячі ботів, повідомила Олеся Бацман

За Гордона пропонували великі гроші: Бацман про медіакампанію проти журналіста 

Після того як Гордон почав критикувати Зеленського, Офіс президента розгорнув медіакампанію, на яку йшли колосальні кошти. Про це повідомила в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Після того як Дмитро Гордон почав критикувати президента Зеленського і його дії, знаєте, що сталося? Після цього Офісом президента було розгорнуто найпотужнішу, атакувальну медіакампанію, на яку витрачаються гроші не з особистої кишені президента Зеленського, не з кишені когось з Офісу президента. Це наші з вами бюджетні гроші, наші з вами податки", - сказала журналістка.

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Вона повідомила, що за тиждень на такі медіаатаки було витрачено 150 тисяч доларів.

"Проти Дмитра Гордона тільки за той тиждень (на атаку в медіа - ред.) було витрачено 150 тисяч доларів. 2500 ботів! Це така ботоферма була спущена. Були запущені ті наративи й фейки, які до цього Володимир Соловйов і Ольга Скабєєва використовували у себе в ефірах. Але ними Офіс президента не погребував. Він тут же поніс їх у маси", - сказала вона.

Тижнем раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.

Зазначимо, що журналіст Дмитро Гордон раніше повідомив про можливість старту активного переміщення нардепів з фракції "Слуга народу" в інші політичні сили.

"Депутати йдуть із фракції "Слуга народу". Вони йтимуть надалі. Вони не хочуть пов'язувати себе з тією політикою, яка сьогодні відбувається, владною політикою. Деяким соромно, я допускаю це. Деяких купуватимуть. До чого це призведе? Це призведе до розпаду парламенту. Цей парламент, я думаю, скоро "піде у безвість". Тому що парламентської більшості вже де-факто не існує. Монополії "слуг народу" на парламент вже немає. Це закінчиться тим, що не буде коаліції. Не зможе парламент приймати нічого, почекають декілька місяців і розпустять парламент, і все", - сказав журналіст.

Джерело Україна 24 Теги Офіс президента Дмитро Гордон Алеся Бацман