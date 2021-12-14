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Зеленський опустився нижче за попередників - Бацман пояснила в чому Журналістка прокоментувала резонансне інтерв'ю Андрія Богдана

Президент України Володимир Зеленський у питанні переслідування журналістів "відзначився" більше, ніж усі його попередники.

Про це заявила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман, коментуючи слова ексглави Офісу президента Андрія Богдана щодо того, що Зеленський нібито дає розпорядження садити критиків влади.

"З одного боку, як це серйозно можна сприймати, бо це все стало надто нагадувати фільм "Слуга народу", але у форматі фарсу та трагікомедії, це пародія на пародію. Але з іншого боку... В Україні, у вільній демократичній країні президент країни, реагуючи на конструктивну критику на свою адресу, на роботу журналістів, їхню професійну діяльність, дає команду їх посадити", - обурилася вона.

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За словами журналістки, Богдан "не просто сказав, не просто кинув фразу".

"Богдан - перший глава Офісу Зеленського, людина, яка робила все, щоб він прийшов до влади, яка працювала довго з ним, вибудовувала всі механізми, яка знає, про що вона говорить. Він назвав прізвища, сказав, кому конкретно дав президент наказ це зробити. Він сказав, у якому кабінеті це було. Він сказав, який суд і який суддя пішов проти закону і підписав НСРД - це дозвіл на негласні слідчо-розшукові дії проти перерахованих вище людей та їхніх сімей", - заявила Бацман.

Журналістка зазначила, що гроші платників податків, "які повинні йти на захист громадян, на боротьбу з російською агресією, йдуть на "хотілки" Володимира Зеленського, які полягають у переслідуванні журналістів або опозиційних політиків".

"Дуже багато людей стали критикувати Зеленського. Це значить – інформаційна компанія? А може, це означає, що президент Зеленський робить щось не так? Може, це означає, що у ньому проблема, а не у всіх нас, які бачать ці проблеми, бачать ці помилки й не можуть мовчати? Може, в дзеркало треба подивитися нарешті?" - наголосила вона.

Бацман додала, що не пам'ятає "навіть у президентів, які дуже погано закінчили в Україні, щоб вони опускалися до такого стосовно насамперед журналістів".

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Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналістка Олеся Бацман в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, яким чином президент Володимир Зеленський знищує свій рейтинг.