19:51, Сьогодні

Бацман назвала сценарій збереження влади, в якому "слуги" не зацікавлені Українська влада вже сьогодні опрацьовує можливі сценарії свого збереження після виборів, вважає Бацман

Влада розглядає будь-які можливі сценарії після каденції Володимира Зеленського, крім тих, коли треба працювати на країну. Про те, чим це може закінчитися, повідомила в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Влада розглядає будь-які можливі сценарії утримання і збереження влади після закінчення президентського терміну Володимира Зеленського. Всі (сценарії - ред.), крім того сценарію, коли влада працює на країну, робить реформи й діє так, що добробут громадян зростає, і президент Зеленський може йти на другий термін, де його можуть обрати вдруге. Ось цей сценарій влада не хоче використовувати. Вона використовує інші сценарії, продовжуючи брехати, продовжуючи не виконувати передвиборчі обіцянки. Вона шукає всілякі способи для того, щоб зберегтися, і думає про збереження своє потім вже сьогодні. Ми бачимо, як рейтинги падають і їх це хвилює. Ми просто спостерігаємо, а вони переживають. Це їх штовхає на різні недобрі думки", - зазначила журналістка.

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Вона також звернула увагу на те, чим може закінчитися сценарій збереження влади, в якому є узурпація і незаконні дії.

"Я вам хочу сказати, що будь-яка спроба піти проти Конституції, піти поза законом, і через коліно переламати ситуацію заради узурпації та заради диктатури, натрапить неминуче на опір народу. Ми в історії України це вже спостерігали неодноразово", — сказала вона.

Зазначимо, що раніше журналіст Дмитро Гордон повідомив про можливість старту активного переміщення нардепів з фракції "Слуга народу" в інші політичні сили.

"Депутати йдуть із фракції "Слуга народу". Вони йтимуть надалі. Вони не хочуть пов'язувати себе з тією політикою, яка сьогодні відбувається, владною політикою. Деяким соромно, я допускаю це. Деяких купуватимуть. До чого це призведе? Це призведе до розпаду парламенту. Цей парламент, я думаю, скоро "піде у безвість". Тому що парламентської більшості вже де-факто не існує. Монополії "слуг народу" на парламент вже немає. Це закінчиться тим, що не буде коаліції. Не зможе парламент приймати нічого, почекають декілька місяців і розпустять парламент, і все", - сказав журналіст.