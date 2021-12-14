18:54, Сьогодні

Україна і Захід повинні натягнути це на голову Путіна: ексміністр сказав, що саме Для України важливо, щоб Зеленський зміг у Брюсселі зустрітися одночасно з Шольцем і Макроном

Володимиру Зеленському в Брюсселі необхідно заручитися підтримкою Франції та Німеччини, щоб Росія не могла нав'язувати Заходу антиукраїнську риторику. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Дипломат вважає, що зустріч також важлива і для того, щоб налагодити відносини з новим канцлером ФРН.

"Є якраз новий німецький канцлер. Для нього, звичайно, дуже важливо увійти в зовнішню політику. Він є великим і визнаним фахівцем з питань фінансів, з питань внутрішньої політики, а тепер йому потрібно "розрулювати" геополітику. Давайте пару днів почекаємо. Якщо за пару днів відбудеться (подія, яка сприяє розмові - ред.) в нормандському форматі, то це буде якесь просування, якщо не відбудеться - це буде сумно, оскільки нормандський формат дає можливість говорити разом", — сказав Клімкін.

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Також він зазначив, чому важливо президенту України зустрітися з канцлером ФРН і президентом Франції разом.

"Разом, де ми є, де ми можемо дати свою аргументацію, де Путін не намагається "надягати на голову" Макрону або Шольцу свої аргументи, які він там намагається (просунути - ред.), як у своїх статтях про Україну, де він говорить, що у нас немає історії, державності, мови, і взагалі у нас нічого немає. Тобто вони (російська влада - ред.) їх висмикують, потім перекручують, а потім дають Макрону. Звичайно, у Макрона є свої досьє, свої файли, він не вірить, але все одно якісь речі у нього відкладаються (в голові - ред.). Тому я за спільні переговори в нормандському форматі", - сказав Клімкін.

Ексміністр повідомив, як ефективно Зеленському почати зустріч з канцлером ФРН.

"Я не знаю, чи відбудеться завтра спільна зустріч. Дуже важливо, щоб Володимир Зеленський зустрівся одночасно і з Шольцем, і з Макроном - щоб у нас була одна позиція на трьох, а ми потім її намагалися "надіти на голову" Путіну. Для Шольца - це як новий екскурс. Меркель займалася цим 7 років, вона про це все знає. А ось Шольца потрібно обійняти по-дружньому, тим більше, що це буде перша зустріч, і сказати: а тепер ми тобі розповімо про Донбас, про те, що там робить Путін, у чому наша стратегія, погодьмося, що це буде спільна стратегія, погодьмося, що ми не можемо робити це як раніше", — сказав Клімкін.

Колишній глава МЗС зазначив, що результатом такої зустрічі повинна бути згуртованість щодо спільного питання.

"Я б на місці Зеленського почав розмову з того, що сказав: глави окупаційних адміністрацій отримали партквитки "Єдиної Росії "(російська партія – ред.), і як це називається з точки зору діяльності? І тепер скажіть нам, що це не Росія там всім керує. Є емоційні аргументи, які насправді "заходять". І ось з цього повинен почати завтра Володимир Зеленський зустріч з Шольцем, з Макроном. Дуже важливо, щоб це була наша спільна з німцями, з французами, зрештою, з Байденом, стратегія. Як джаз - одна мелодія, але грає кожен по-своєму. Ось такий "джазовий підхід" Володимир Зеленський повинен і реалізувати завтра в Брюсселі", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 15 грудня перед початком саміту Східного партнерства може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. Про цю ймовірність повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, пише "24 канал".