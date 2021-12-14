18:51, Сьогодні

Меркель заблокувала зброю для України: ексміністр назвав причину Павло Клімкін пояснив, чому Німеччина не дала відправити зброю в Україну

У німецькій газеті Bild вийшла стаття про те, що екс-канцлер Ангела Меркель блокувала постачання зброї до України. Ситуацію прокоментував в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Ця історія є конфіденційною, в рамках НАТО ніхто нічого відкрито не говорить. Думаю, ця історія пов'язана з побоюваннями німців, що ми, використовуючи снайперську зброю або зброю проти дронів, сприятимемо підвищенню градуса протистояння та ескалації, і що Путін це використає. Логіка була така, наскільки я знаю з моїх німецьких джерел", — сказав він.

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Ексміністр розповів про систему продажу зброї у Німеччині.

"Чи особисто Меркель блокувала? Навряд чи це можна сказати. Коли канцлер особисто блокує постачання снайперських гвинтівок – це можливо, але для Німеччини це, швидше, виняток. Ми знаємо, що німецька система продажу зброї складна. Німці є пацифістами, німецьке суспільство дуже не любить, коли зброя постачається, — як би чого не вийшло. За весь цей час з Німеччиною було дуже складно мати справи в поставках. Добре пам'ятаю, коли навіть високоточні верстати було дуже складно пробивати в Німеччині, це навіть не зброя, а товари подвійного призначення. Це німецький інтерес — тримати ситуацію під контролем, впливати на ситуацію", — сказав він.

Нагадаємо, німецьке видання Bild написало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО. Згідно з інформацією видання, німецьким вето було заблоковано таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

Джерело видання зазначило, що Нідерланди також стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, тому що уряд Меркель не хотів створювати враження, що він єдиний, хто виступає проти продажу.

В кінці листопада Німеччина зняла вето з протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 примірників у грудні 2021 року. Але блокада Німеччиною гвинтівок із США продовжується, пише Bild.