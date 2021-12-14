17:43, Сьогодні

Путін висунув умову Байдену по Україні - Фейгін "Це вимушена ситуація, за якої Київ обирає менше зло, а по суті - зовсім інший проєкт"

Переговори між лідерами США та Росії пройшли без участі України через позицію Кремля. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

"Це Москва хоче розмовляти за спиною України. Президент України із задоволенням би взяв участь у таких переговорах між Путіним і Байденом. Але цього не хоче Москва. Тому що вона має щодо Києва безпосередні інтереси. А які інтереси, наприклад територіальні, чи інші є у Вашингтона по відношенню до Києва? Я не знаю про це. Крим захоплений Москвою, частина Донбасу захоплена Кремлем", - каже він.

Читайте також: Зближення Росії з Китаєм несе загрози для України - дипломат

За словами Фейгіна, такі відносини між Білим домом та Києвом склалися виключно через війну між Росією та Україною.

"Я б сказав, що особлива ситуація ось таких відносин між Вашингтоном і Києвом викликана війною. Не будь війни - все було б інакше. Це вимушена ситуація, за якої Київ обирає менше зло, а по суті - зовсім інший проєкт. Україна однозначно свого часу вирішила приєднатися до колективного Заходу і все. А який проєкт пропонує Москва?", - зазначив експерт.

Політик також зазначив, що Україні не вдасться без допомоги Заходу відстояти свою незалежність, якщо Росія таки наважиться встановити контроль над усією державою.

"Самостійно Україна вирішити проблему своєї територіально цілісності від імперських планів Москви не може. Україна не має всіх необхідних ресурсів для захисту. Їй потрібні, якщо не військова допомога, то політична підтримка, потрібна підтримка Заходу. На іншому боці лише один суб'єкт наполягає на протилежному - Москва", - підкреслив Фейгін.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Після чого 9 грудня відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.