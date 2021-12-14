17:39, Сьогодні

Росія хоче перезавантажити відносини із Заходом: аналітик про перспективи для України Щоб домовленості РФ із Заходом відповідали інтересам України, влада повинна зайняти активну позицію, вважає Золкіна

Україні необхідно займати активнішу позицію, щоб результат переговорів Росії із Заходом пішов на користь українським інтересам. Про це в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" повідомила політичний аналітик Марія Золкіна.

Експерт, таким чином, прокоментувала ймовірність обговорення Росії із Заходом українського питання без України. Аналітикиня звернула увагу на той факт, що президент США Джозеф Байден після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним зв'язався з українським президентом Володимиром Зеленським тільки після ще однієї розмови, цього разу вже із західними партнерами.

"Це важливий момент. Це говорить про те, наскільки українська сторона залучена в підготовку подібних зустрічей... Безсумнівно, нам важливо, щоб нам не постфактум, та ще й після розмови із західними партнерами, повідомляли про результати подібних переговорів", — підкреслила Золкіна.

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Вона звернула увагу на те, що в переговорах Росії та Заходу українське питання займає лише одну частину. За її словами, Росія зараз хоче перезавантажити свої відносини із Заходом

"Тут важливо, що українська історія зараз є лише одним з епізодів російських переговорів з колективним Заходом. Першість тут мають Сполучені Штати Америки з боку обумовленого Заходу. Але російська сторона із західними візаві говорить не тільки про Донбас, не тільки про український епізод. Це велика спроба Росії домовитися перезавантажити відносини із Заходом", - сказала Золкіна.

Вона також акцентувала на тому, що Україна сьогодні повинна займати активну позицію, щоб українське питання не обговорювалося "за плечима" нашої країни.

"Для української сторони, для влади зараз критично важливо бути максимально проактивними. Якщо ми будемо займати пасивну позицію, а також надавати можливість домовлятися про щось, нехай навіть дружньому до нас Вашингтону, який безперечно є нашим партнером, ми все одно, навіть враховуючи те, що це США, можемо отримати певні домовленості або пропозиції, які будуть не дуже в дусі українських інтересів", - сказала вона.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу заявив, що якщо у Путіна і Байдена будуть ще якісь переговори, то такі переговори тоді відбудуться також і у Байдена з Зеленським.

"Якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде і наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", — цитує міністра видання "РБК-Україна".

Раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена. Адміністрація Байдена робить неймовірно багато для того, щоб забезпечити безпеку Путіна. Що вона робить для безпеки України?" — підсумував Ілларіонов.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.