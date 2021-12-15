09:28, Сьогодні

Захід змінив риторику щодо Донбасу й Росії - тривожна заява політолога На Заході вважають, що Україна просто не хоче домовлятися, зазначив Сергій Годний

Захід змінює риторику відносно конфлікту на Донбасу - Україну все частіше звинувачують у невиконанні Мінських угод, Росію не згадують як сторону конфлікту.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Сергій Годний.

"Ми стали заручниками неоднозначної політики адміністрації Зеленського по відношенню до сходу. 2,5 роки ми чули, що в нас є план - 2 плани, 5 планів, 10 планів. Ми бачили ТКГ зі спікером, який робить хайп-заяви, і багато інших речей, які дали аналітикам зробити висновок, що Україна просто не хоче домовлятися, не хоче врегульовувати ситуацію на сході", - сказав експерт.

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Політолог навів у приклад публікацію в західних ЗМІ:

"10 числа була публікація Associated Press - Байден запевнив українського лідера в підтримці США у стримуванні Росії. 10 грудня - це в той день, коли Байден перемовлявся з Зеленським. Вони вже перестали говорити на Заході в США в цьому виданні про те, що Росія є стороною по Донбасу. Тут сказано про те, що Росія анексувала Крим, але Росія "підтримала бойовиків, які мають інші погляди на перспективи держави на сході".

За його словами, "Зеленський і аналітики повинні розуміти - змінюється риторика, змінюється доктрина".

"Якщо до перемовин ми чітко усвідомлювали й чули від наших міжнародних партнерів, що Росія не виконує "Мінськ", зараз вже Україну звинувачують у невиконанні "Мінська", - пояснив Годний.

Нагадаємо, в Росії заявляють, що саме Україна затягує переговори щодо Донбасу. Водночас саме Росія відтягує зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Німеччина та Франція наполягають, що організувати ці переговори потрібно найближчим часом.

Раніше член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив про можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

"Не прямо в мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там, в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Це не вплине на переговори", — сказав він.