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Глава МВС боявся звільнити Гогілашвілі одразу: деталі від експерта Політичний експерт вважає, що Монастирський не мав впливу на скандального заступника

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський спочатку побоявся звільнити свого заступника Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал. Про це заявив в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Сергій Годний.

"Це неординарний випадок. Міністр спочатку намагався просто усунути... Я так розумію, була використана практика, яка використовується стосовно депутатів, які вчиняють ДТП, і два місяці не можуть встановити - був він за кермом чи не був. З іншого боку, як мені говорять фахівці з поліції, просто міністр боявся, бо це не його людина. Це людина, яка була призначена зверху, з Банкової. Це людина президента Зеленського, яка призначена на цю посаду, і людина, на яку він (міністр — ред.) фактично не має впливу", — сказав він.

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Експерт розповів, що потрібно зробити з Гогілашвілі після скандалу.

"Спроба влади його просто усунути нічого спільного зі справедливістю не має. Тут є ознаки злочину, як мінімум 345 ст. Кримінального кодексу, і багато експертів кажуть, що потрібно проводити розслідування. Ми бачили тиск на правоохоронця, можливо, тілесні ушкодження, плюс кваліфікація може передбачати попередню змову з групою осіб, зрештою, що він там робив (у Краматорську — ред.). Він не свій для системи поліції, але це показник того, що президент, який два роки тому розповідав, що має велику кількість фахівців за спиною, переважно має фахівців невисокої якості", — сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі — зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.