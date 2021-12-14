16:11, Сьогодні

Нардеп назвав дві серйозні проблеми щодо скандалу з Гогілашвілі "Ми готові долучитися до створення ТСК у парламенті"

Скандал з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі є дуже ганебним фактом для влади в цілому. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

"Ми готові долучитися до створення ТСК у парламенті, тому що надії, що правоохоронні органи об'єктивно розберуть цю ситуацію, все менше і менше, тому що вони підзвітні владі. Але мені здається, що це вже стала практика та обличчя команди президента. Було б добре встановити взагалі обставини не про те, що його звільнили, а як ця особа прийшла до керівної посади в системі виконавчої влади, та скільки таких ще є на сьогодні. Це кадровий провал політики", - сказав він.

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За його словами, в цій ситуації є дві сторони:

"Тут виникає запитання: хто рекомендував, хто давав подання на призначення - як і попередній міністр, так і теперішній на перепризначення, - хто проводив спеціальну перевірку, які кадри вивчали документи, що підвищують його вищу освіту та взагалі його весь попередній шлях?.. Якщо це була команда президента, то хто її виконав, не провівши всі формальності? Дуже важливо, щоб в оточенні президента були люди, які вміють казати "ні", коли це є на межі порушення закону. Це з одного боку проблеми. З іншого боку - я теж працював у структурах МВС. Вибачте, але такого хамського ставлення до підлеглих я ніколи не бачив. Ба більше, навіть не припускав, що таке може бути. По-перше, панібратство; по-друге, зверхність; по-третє, це ж колеги - як з ними йти в бій, коли ти так поводишся. Це говорить про те, що ця людина не пройшла елементарних щаблів проходження служби в "погонах".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.