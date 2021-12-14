14:46, Сьогодні

Зближення Росії з Китаєм несе загрози для України - дипломат

Зближення Російської Федерації з Китаєм є закономірним, адже обидві країни воюють політично та економічно із країнами Заходу. Таку думку озвучив в етері програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екскерівник української служби "Радіо Свобода" Богдан Нагайло.

За його словами, союз між двома країнами може загрожувати й Україні:

"Не забуваймо, що Україна є не лише між Росією та Китаєм, а ще й між США і Китаєм. Думаю, що абсолютно зрозуміло, що Пекін і Москва хочуть представити об'єднаний фронт, як Байден і західні лідери минулого тижня намагалися показати об'єднану позицію щодо РФ", - каже він.

На думку Нагайла, зближаючись із Китаєм РФ намагається біполяризувати політичні процеси у світі.

"Не забуваймо, що Росії не тільки плече Китая потрібно мати. Ми говоримо про "Північний потік-2", про енергію, яка йде на Захід і країни стають залежними від російської енергії. Але є ця вжалива труба, яка йде у Китай і Китай теж стає залежним від РФ".

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