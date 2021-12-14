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Референдум щодо Донбасу - нардепка пояснила, навіщо це владі "Я можу чітко сказати, без референдуму: Крим - Україна, Донеччина і Луганщина - Україна"

Питання референдуму щодо Донбасу та Криму - спроба виправдати якісь поступки, які, можливо, президент Володимир Зеленський та його команда хочуть зробити для Росії. Таку думку озвучила в ефірі програми "Сьогодні Ранок на телеканалі "Україна 24", нардеп із фракції "Голос" Кіра Рудик.

"Такий референдум - спроба виправдати якісь поступки, які, можливо, президент і його команда хочуть зробити для Росії. Ми будемо заперечувати проти цього і вважаємо це абсолютною спробою здати наші позиції. Цього робити не можна", - сказала вона.

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Рудик зазначила, що фракція "Голос" не підтримає ініціативу Володимира Зеленського.

"Я можу чітко сказати, без референдуму: Крим - Україна, Донеччина і Луганщина - Україна, все. Про що тут питати, про що тут говорити? І це завдання президента, з яким він приходив до влади для того, щоб повернути наші території", - заявила нардепка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 грудня в ефірі телеканалу "1+1" не виключив проведення в Україні референдуму щодо Донбасу.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі… Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути загалом щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Український дипломат Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що українська влада не повинна погоджуватися на референдум, поки територія ОРДЛО залишається окупованою, і Росія відмовляється гарантувати припинення вогню.

"Але справедливості заради - там же є Путін, є армія. Ми обговорюємо зараз вже наступний крок, у нас загроза нікуди не поділася. У нас на січень є й енергетичні загрози, ми беремо електроенергію в агресора - у Росії через Білорусь. Ми зараз ще зарано обговорюємо референдуми. У нас Росія не виконала нічого з припинення вогню. У нас полонених 400 людей у них, у нас в Криму дивіться, що робиться, у нас Азов на 70% вчора перекрили росіяни. Які референдуми? Захистити країну спочатку", - зазначив він.