11:44, Сьогодні

Це злочинне кумівство – нардепка про скандал з Гогілашвілі Кіра Рудик розкритикувала кадрову політику президента

Народні депутати запропонували провести розслідування у справі про призначення заступником міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, котрий потрапив у гучний скандал. Про цю ініціативу висловилася у програмі "Сьогодні ранок" на телеканалі "Україна 24" нардепка від фракції "Голос" Кіра Рудик.

"Звичайно, фракція "Голос" приєднається до такого розслідування про призначення Гогілашвілі. Ми вважаємо, що його необхідно було звільняти відразу, реакція президента та Офісу президента була трохи запізньою. Але питання залишається відкритим — це кадрова політика Зеленського та його команди. Він приходив під егідою відсутності кумівства, а зараз ми бачимо, що це не просто кумівство, а злочинне кумівство, яке призводить до того, що у нас не один "щур" у владних кабінетах, а, швидше за все, набагато більше", — сказала вона.

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Рудик заявила про ризик такого призначення для країни.

"Як країна у війні ми маємо абсолютно чітко розуміти, які ризики для країни мають такі призначення і який ризик несе те, що для президента та його команди це нормально, що людина з ймовірним російським громадянством та з такою репутацією працює і дозволяє собі такі висловлювання, які він робив. До речі, я хочу привітати правоохоронців і подякувати їм за те, що вони виконували свою роботу та не реагували на хамство, з яким їм довелося зіткнутися”, — сказала вона.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.