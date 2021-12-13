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Гогілашвілі перевіряла ФСБ: Піскун розповів, як це сталося Святослав Піскун зробив несподівану заяву щодо Олександра Гогілашвілі

Екс-заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який нещодавно влаштував скандал із патрульними поліцейськими на блокпості біля Краматорська Донецької області, пройшов перевірку російською ФСБ перед тим, як стати помічником російського боксера і депутата Держдуми Миколи Валуєва. Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" екс-генпрокурор Святослав Піскун.

"Він точно проходив перевірку ФСБ, там перевірили навіть у якому пологовому будинку він народився і чи правильно записали дату його народження, з ким у школі дружив, з ким сварився. Більше того, Валуєв - символ російської сили, боксу. Він особистий друг Володимира Володимировича (Путіна,-ред) і буває, що зустрічається з ним. Як ви думаєте, перевірили ФСБ оточення Валуєва, перед тим, як призначити помічником нашого, так би мовити, товариша? Звісно, що перевірили", - каже він.

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Прокоментував колишній посадовець чутки про те, що Гогілашвілі, як замміністра, користувався броньованим автомобілем.

"Броньована машина у МВС є тільки у міністра, наскільки мені відомо. Напевно, у нього якісь спеціальні повноваження і держава переживає за його життя. Тому, звичайно йому виділили броньований автомобіль".

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Також Святослав Піскун зазначив, що коли займав посаду генерального прокурора України, їздив не на броньовику, а на звичайному старому автомобілі.

"У мене була звичайна, ще й стара. Нову мені не купили, бо грошей не було. Треба було вирішувати: давати премії чи автомобіль купити. І я їздив на старому авто".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав ситуацію із Гогіашвілі "ганебним випадком".

"В страшному сні не можна було б уявити, щоб за час каденції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова жоден ганебний випадок за участі будь-якого чиновника був схований або не набув розголосу. Ви жодного такого випадку не згадаєте... Після того, як пішов сильний міністр, на превеликий жаль, почалося "бикування" - відверте, нахабне. Нажаль, нинішня правоохоронна система робить все задля того, щоб "кришувати" своїх і максимально приховувати ті ганебні вчинки, які рано чи пізно виходять на поверхню", - підкреслив Шкіряк.