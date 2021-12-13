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Референдум щодо Донбасу та Криму: Шкіряк розповів, чому цього ніколи не буде Ексрадник міністра внутрішніх справ про неможливість проведення в Україні референдуму щодо Донбасу і Криму

Питання референдуму щодо Донбасу і Криму не зможуть реалізувати. Таку думку озвучив в етері програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Так, він назвав ідею української влади проявом популізму і нагадав, що окупаційна російська влада на тимчасово окупованих територія Донецьої і Луганської області видала понад 600 тисяч російських паспортів.

"Вони бахваляться кожного разу зі своїх пропагандсистьских каналів, що до кінця року буде мільйон, а там далі і увесь Донбас буде із російськими паспортами. Крим - наша територія, нахабно анексована. Там вже 50 тисяч російського контингенту. Єдиний шлях яким ми можемо повернути наші втрачені території - це виключно умови України", - каже він.

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За його словами, якщо українська влада погодиться на умови РФ, це означатиме кінець української державності.

"На умовах Путіна для нас це - катастрофа. Технологія, яка запущена ним, щоби віддати нам Донбас у тому вигляді, у якому він хоче віддати: з особливом статусом, автономією - фактичний крок до федералізації України. Цього не можна робити. Тому, ми зараз перебуваємо на певінй розтяжці, це серйозна ситуація і виклик для країни. Питання референдуму не буде реалізовано. Але як рухатись далі - питання дипломатії і українського народу".

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський на телеканалі 1+1 допустив можливість референдуму в Україні щодо Донбасу.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі… Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути загалом щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Український дипломат Валерій Чалий в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна 24" зазначив, що Україна не може обговорювати референдум щодо Донбасу, поки територія ОРДЛО залишається окупованою і Росія відмовляється гарантувати припинення вогню.

"Але справедливості заради - там же є Путін, є армія. Ми обговорюємо зараз вже наступний крок, у нас загроза нікуди не поділася. У нас на січень є й енергетичні загрози, ми беремо електроенергію в агресора - у Росії через Білорусь. Ми зараз ще зарано обговорюємо референдуми. У нас Росія не виконала нічого з припинення вогню. У нас полонених 400 людей у них, у нас в Криму дивіться, що робиться, у нас Азов на 70% вчора перекрили росіяни. Які референдуми? Захистити країну спочатку", - зазначив він.