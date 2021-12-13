22:00, Вчора

Референдум щодо Донбасу: дипломат пояснив, що не так з ідеєю Зеленського Влада хоче перекласти свою відповідальність на народ, вважає Валерій Чалий

В Україні зарано обговорювати референдум щодо Донбасу, поки територія ОРДЛО залишається окупованою і Росія відмовляється гарантувати припинення вогню.

Про це в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського щодо можливості такого референдуму.

Дипломат зазначив, що такий референдум суперечитиме Конституції України:

"Зменшення території неможливе, тому що є частина третя статті 2 Конституції України першого розділу. І є частина перша статті 157 - зміни, спрямовані на порушення територіальної цілісності. Тобто, це неможливо. Неможливо віддати територію".

Читайте також: Не варто робити це з Путіним – Разумков дав пораду Зеленському

За його словами, парламент "може бути втягнений в наступну історію - вони запустять цей процес, переклавши відповідальність на народ".

"Люди на питання, яке творчо сформулюють - чи хочете встановлення миру, відповідно, визнання на 90 років оренди Криму Росією, наприклад. Люди проголосують за таке? Може й проголосують. Це робити влада українська не має права", - підкреслив Чалий.

Як пояснив дипломат, "люди не можуть заміщати президента, парламент, уряд - от в чому питання".

"Але справедливості заради - там же є Путін, є армія. Ми обговорюємо зараз вже наступний крок, у нас загроза нікуди не поділася. У нас на січень є й енергетичні загрози, ми беремо електроенергію в агресора - у Росії через Білорусь. Ми зараз ще зарано обговорюємо референдуми. У нас Росія не виконала нічого з припинення вогню. У нас полонених 400 людей у них, у нас в Криму дивіться, що робиться, у нас Азов на 70% вчора перекрили росіяни. Які референдуми? Захистити країну спочатку", - зазначив він.

Читайте також: "Путін отримав ляпас": експерт пояснив нове рішення Росії щодо Донбасу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 грудня в ефірі телеканалу "1+1" не виключив проведення в Україні референдуму щодо Донбасу.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі… Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути загалом щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Нардеп від "Голосу" Інна Совсун в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що заява президента Володимира Зеленського відносно референдуму щодо Донбасу є безвідповідальною.

"Безперечно, я і партія "Голос" ставимося до пропозиції, озвученої вчора президентом Зеленським щодо референдуму, вкрай негативно. По-перше, це абсолютно безвідповідально з боку влади. За 2,5 роки президент Зеленський не запропонував жодної конкретної ідеї щодо вирішення кризи на Донбасі. Все, що ми чули - це якісь розрізнені ідеї на кшталт подивитися в очі Путіну і побачити там мир", - заявила вона.