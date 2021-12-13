21:55, Вчора

Кричуще порушення всіх правил - екс-посол про дружину Гогілашвілі на держслужбі Експосол пояснив, чому дружина скандального ексзаступника голови МВС Олександра Гогалішвілі не має працювати у державних структурах

Дружина ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська, одночасно працює помічником президента та у приватній компанії. Про це сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Коли подивилися декларацію заступника міністра ми побачили, що його дружина там теж у декларації, і працює помічником президента. І ЗМІ писали, що вона була на закритій зустрічі щодо "Вагнергейту" і одночасно вона працює не на державній службі, а отримує кошти у приватній компанії. Це кричуще порушення усіх правил оформлення на держслужбу. Значить, вона не оформлена і який тоді у неї допуск?", - каже він.

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За його словами, усі призначення на посади контролюються Офісом президента або особисто главою держави Володимиром Зеленським.

Є процедура призначення замміністра. Якщо це його вертикаль (президента України,-ред) - президент бере у цьому участь, якщо ж це Міністерство внутрішніх справ - це втручання не за посадовоими обов'язками. Це правопорушення.

"Проблема у тому, у нас система влади парламентсько-президентська, а де-факто - як президентська. І виходить так, що зараз Володимир Зеленський навіть дивиться, хто призначений заступником. Ось ця система не спрацює, ми тоді матимемо проблеми. Зараз усі призначення відбуваються у ручному режимі. Поки ми не налагодимо відповідно до законів - будуть ось такі проколи".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.