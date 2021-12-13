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Відверте "бикування" - Шкіряк жорстко висловився про скандал з Гогілашвілі Нинішня правоохоронна система намагається максимально приховувати свої ганебні вчинки, наголосив Шкіряк

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" розкритикував ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська.

"В страшному сні не можна було б уявити, щоб за час каденції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова жоден ганебний випадок за участі будь-якого чиновника був схований або не набув розголосу. Ви жодного такого випадку не згадаєте... Після того, як пішов сильний міністр, на превеликий жаль, почалося "бикування" - відверте, нахабне. Нажаль, нинішня правоохоронна система робить все задля того, щоб "кришувати" своїх і максимально приховувати ті ганебні вчинки, які рано чи пізно виходять на поверхню", - підкреслив Шкіряк.

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Коментуючи можливе російське громадянство Гогілашвілі, він розповів, що ексзаступник міністра мав проходити спецперевірку СБУ:

"Відносно спецперевірки - безумовно, будь-яка людина, яка призначається на посаду категорії "А", проходить спецперевірку Служби безпеки України. Вона має робитися ретельно, і беззаперечно, там мають бути з'ясовані ті факти, які або відповідають, або не відповідають дійсності".

Шкіряк також відзначив, що "суспільство відреагувало і засоби масової інформації відреагували дуже активно".

"Це також я вважаю великим здобутком за останні наші роки, що приховати сьогодні в тому інтегрованому інформаційному просторі, в якому ми перебуваємо, практично нічого неможливо", - сказав він.

Ексрадник глави МВС додав, що свого часу також проходив спецперевірку, яка тривала більше місяця.

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що поліцейські на блокпості у Краматорську мали право застосувати зброю проти Олександра Гогілашвілі.

"На блокпості є окрім зухвалої поведінки, окрім дисциплінарних стягнень, наприклад звільнення, там ще є порушення цілої низки статей кримінального законодавства. Хватання за зброю поліцейського, шарпання поліцейського - я б розцінив це як напад на поліцейського, як спробу заволодіння його зброєю", - зазначив він.