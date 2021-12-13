21:08, Сьогодні

Скандал із Гогілашвілі: дипломат пояснив, до чого тут США "Уже не вперше ми бачимо такі зашквари"

Автомобіль, яким користувався звільнений ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, належить американцям і надавався українській стороні для інших цілей. Про це сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Тобто, тут вже буде їхнє внутрішнє розслідування, що і як. Але американців зараз більше цікавить наша надійсніть у тому плані, як працюють наші інституції. Адже ми маємо правильно використовувати допомогу американців у розмірі 700 мільйонів доларів. Ці гроші, у тому числі, надаються на реформу поліції. І що вони бачать? Реформа поліції є, поліцейський виконав свою функцію. Цьому добродію (Олександру Гогілашвілі,-ред) ще пощастило, що поліцейський не застосував зброю, він мав повне право відкрити попереджувальний вогонь, а потім і стріляти у нього. Ця ситуація свідчить про дуже поганий сигнал: у нас немає чіктої координації силових відомств в умовах війни", - каже він.

Чалий розповів, як влада має відреагувати на цю ситуацію:

"Уже не вперше ми бачимо такі зашквари. Я працював з трьома президентами і був заступником міністра і скажу свої висновки. По перше: середня ланка СБУ працює, значить перевірка була. Чому на аргументи цієї перевірки не звернули увагу під час призначення - питання до тих, хто його призначав. По друге: велике питання є до сьогоднішньої системи. Я думаю, що висновком з цього епізоду і багатьох інших мають бути наступні дії: спеціальна масштабна перевірка по усім силовим структурам, які беруть учать у забезпеченні оборони України. Потрібно перевірити, чи усі працівники мають оформлення на державну службу. І потрібно ще перевірити на наявність російського громадянства, зв'язків, можливості вербування, вразливості до агентурних дій і так далі", - каже Чалий.

Дипломат також зазначив, що влада проводить неправильну кадрову політику, даючи посади своїм друзям і знайомим.

"Але у мене, як у заступника міністра, такої ситуації ніколи б не було. Бо мене у системі усі знають, я прийшов із найнижчої ланки. А цього добродія звідки знатимуть? Він же підчистив усю свою біографію. Його наівть не видно, звідки він узявся. Це проблема сьогоднішньої влади, бо зайшло багато нових людей. Це системні проблеми. Відреагували - добре, але потрібно провести серйозний аналіз кадрової політики і вразливість до витоку інформації, вразливості і таке інше".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Журналіст Юрій Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що скандалу з екс-заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі, який погрожував поліцейським на блокпосту, мають дати оцінку ГБР та СБУ.

"Звичайно (звільнення -ред.), недостатньо, тому що треба дати належну оцінку тому, що відбулося. На відео було видно насправді злочин, тобто напад на поліцейського при виконанні службових обов'язків, і цьому мають дати кваліфікацію правоохоронні органи. Тому звичайно, просто звільнення - це абсолютно не вирішення того, що там відбулося. Має бути дана кваліфікація правова тому, що відбулося на відео. Це мають зробити правоохоронні органи".