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Скандал із Гогілашвілі - Шкіряк навів приклад, як діє поліція на блокпостах Поведінка Гогілашвілі не має жодних виправдань, вважає Шкіряк

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" прокоментував скандал із ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі і розповів, як його самого зупиняли правоохоронці на Донбасі.

"Це і для нас також стало сюрпризом. Така поведінка не просто не має жодних виправдань, це настільки неприпустимо, наскільки взагалі можна говорити. Я згадую одну історію, яка сталася зі мною, це був 2014 рік, початок війни. І міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відправив мене в термінове відрядження до зони АТО. Сталося так, що на одному з КПП ми й справді не помітили, як нам на той час ще міліціонер показав знак зупинитися, і пролетіли. Буквально за кілька кілометрів, на наступному КПП, нас зупинили, причому досить жорстко. Вивели з машини, поставили руки за голову і так далі. Як з'ясувалося потім, звідти (з першого КПП – ред.) надійшов сигнал", - розповів він.

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Шкіряк поділився своєю реакцією на цю історію.

"Знаєте, що я їм сказав? Я їм подякував за їхню службу і за настільки відповідальну позицію незалежно від того, що ми їхали машиною з номерами Міністерства внутрішніх справ. Але вони виконали своє завдання та свою роботу. Звичайно, щоразу, вирушаючи туди, - а я за три роки туди наїздився, - я завжди заїжджав до супермаркету, брав цигарки, брав для хлопців смаколики, і на кожному блокпості, де мене так само зупиняли та перевіряли... Безумовно, мене впізнавали, але це війна, і інакше бути не може", – сказав він.

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що поліцейські на блокпості у Краматорську мали право застосувати зброю проти Олександра Гогілашвілі.

"На блокпості є окрім зухвалої поведінки, окрім дисциплінарних стягнень, наприклад звільнення, там ще є порушення цілої низки статей кримінального законодавства. Хватання за зброю поліцейського, шарпання поліцейського - я б розцінив це як напад на поліцейського, як спробу заволодіння його зброєю", - зазначив він.