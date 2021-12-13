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Звичайного звільнення недостатньо - Бутусов про скандал з Гогілашвілі За словами журналіста, на відео з колишнім заступником голови МВС є ознаки злочину

Скандалу з ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі, який погрожував поліцейським на блокпості, мають дати оцінку ДБР і СБУ.

Про це в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, Гогілашвілі не має відбутися лише звільненням з посади:

"Звичайно (звільнення -ред.), недостатньо, тому що треба дати належну оцінку тому, що відбулося. На відео було видно насправді злочин, тобто напад на поліцейського при виконанні службових обов'язків, і цьому мають дати кваліфікацію правоохоронні органи. Тому звичайно, просто звільнення - це абсолютно не вирішення того, що там відбулося. Має бути дана кваліфікація правова тому, що відбулося на відео. Це мають зробити правоохоронні органи".

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Журналіст також зауважив, що має бути перевірена інформація ЗМІ щодо російського громадянства Гогілашвілі:

"Тепер, після того, як з'явилася додаткова інформація, також повинна бути дана оцінка іншим фактам, які оприлюднені стосовно, наприклад, проходження спецперевірки, яку має проводити Служба безпеки при призначенні на найвищі державні посади. Цьому також має бути дана оцінка. Як вона проводилась? Це стосовно російського громадянства, наприклад. Має бути дана оцінка і отриманню дипломів, які дуже дивним чином були отримані саме перед призначенням. Тому все це потребує справедливої реакції держави... Це Державне бюро розслідувань має дати оцінку подіям на блокпості, Служба безпеки України має дати оцінку фактам можливим. Можливо, там все законно було, ми не знаємо. Можливо, це було враховано Службою безпеки, ці всі пресконференції, фотографії".

Також Бутусов зазначив, що Міністерство оборони або Міністерство внутрішніх справ обов'язково мають прокоментувати, "на якій підставі заступник міністра користується такою кількістю озброєних охоронців, чим це регламентовано, що це за люди, хто наказав видати броньований автотранспорт?"

"Бо в нас, я хочу сказати, більшість міністрів не мають навіть у силових структурах такої охорони і такого спецтранспорту. А тут користується заступник міністра. Це теж має бути чимось регламентовано і має бути якась правова оцінка законності використання такої охорони. Бо як ми бачимо на двох відео, коли відбувається зіткнення, і пан Гогілашвілі і в Києві, і поблизу Краматорська Донецької області, коли він вступає в конфлікт з поліцейськими, він перебуває в оточенні якихось озброєних людей. З якого відомства ці люди, на яких підставах вони діють? Звідки в них зброя і броньований автомобіль?" - заявив він.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що поліцейські на блокпості у Краматорську мали право застосувати зброю проти Олександра Гогілашвілі.

"На блокпості є окрім зухвалої поведінки, окрім дисциплінарних стягнень, наприклад звільнення, там ще є порушення цілої низки статей кримінального законодавства. Хватання за зброю поліцейського, шарпання поліцейського - я б розцінив це як напад на поліцейського, як спробу заволодіння його зброєю", - зазначив він.

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Олександр Гогілашвілі був у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курирував боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

У 2020 році Гогілашвілі нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня.

За рік до того він засвітився на фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Знімки оприлюднили у російській соцмережі "Одноклассники". За даними російських ЗМІ, він був помічником ексбоксера, завідував його безплатними школами боксу в Ленінградській області.