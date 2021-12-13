19:19, Сьогодні

Скандал із Гогілашвілі: ексзаступник генпрокурора пояснив, у чому ще справа "Це категорія людей, яких можна назвати одним словом - "Дебілошвілі"

У скандалі з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, якого звільнили після інциденту в районі проведення ООС, всі зробили висновок. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексзаступник генерального прокурора України Анатолій Матіос.

"Не можна обговорювати те, що складає нуль і є нікчемним за своєю природою по суті як явище. Персонаж, якого ми бачимо на екранах, - це категорія людей, яких можна назвати одним словом - "Дебілошвілі", - сказав він.

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"Такі ляпи, коли відданість чи ідеї, чи людині, чи якимось химерним іншим залежностям тих, хто представляє державу та уособлює такі "дебілошвільські" мотиви щодо тих, хто виконує свої службові обов'язки, є абсолютно нікчемним та не вартим обговорення. Всі зробили висновок. Якби не було суспільного збурення, то, напевно, було б ще довготривале розслідування, яке хотів ініціювати міністр внутрішніх справ, який не міг ухвалити рішення, бо треба було, що вчергове втрутився президент. Не президент Зеленський як людина, а як інститут президента", - розповів Матіос.

На його думку, питання зараз навіть не в тому, чому суспільство збурилося:

"Люди моментально зреагували, тому що це вже заходить поза "червоні" лінії будь-якого сприйняття, будь-яких помилок. Це не помилка, а ситуація, яка відбувається 2,5 рік поспіль. Але питання зараз навіть не в тому, чому ми зараз це обговорюємо та чому суспільство збурилося. Я вважаю, що обговорювати людей, які змінюють порядок денний, який є насущним у нашій проблемі, є надзвичайно жахливим. Чому? За цим скандалом про "Дебілошвілі" всі забули, що в нас нічого іншого не відбувається".

Також він заявив, що державні інституції мають виконувати свою роботу, яка називається "тиранія закону":

"Якщо той, хто проходить спецперевірку всіма можливими органами перед призначенням, не підпадає під ті чи інші критерії, він не може бути призначений... Я думаю, що з кожним місяцем багато таких "підсніжників" вирине з середовища нині чинної влади. Я дуже добре знаю, що завжди, коли відбуваються вибори, то будь-які політичні партії... моніторять весь бекграунд, всі біографії тих, хто подається в органи виконавчої влади, які отримали доступ до державної таємниці. Це народні депутати. Серед списку всіх тих, що сидять у Верховній Раді або були делеговані в уряд, таких Гогілашвілі з перспективами "Дебілошвілі" є ще досить багато".

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Нагадаємо, в результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням після інциденту в районі проведення ООС. Відповідне рішення від 13 грудня з’явилося на сайті уряду.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", – вказано в розпорядженні.

Водночас Олександр Гогілашвілі на своїй сторінці у Facebook зазначив, що написав заяву на звільнення:

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві.

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш ніж 2 роки".

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Олександр Гогілашвілі був у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курирував боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

У 2020 році Гогілашвілі нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня.

За рік до того він засвітився на фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Знімки оприлюднили у російській соцмережі "Одноклассники". За даними російських ЗМІ, він був помічником ексбоксера, завідував його безплатними школами боксу в Ленінградській області.