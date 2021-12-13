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Могли застрелити: нардеп здивував оцінкою скандалу з Гогілашвілі Народний депутат розповів, як могли вчинити поліцейські під час скандалу з Олександром Гогілашвілі

Патрульний поліцейський, на якого нападав заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі на блокпості біля Краматорська Донецької області, мав повне право стріляти в чиновника. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Артем Дмитрук.

"Кадри, на яких він бере і смикає патрульного поліцейського - за це має бути окреме покарання за напад на поліцейського. Патрульний міг легко взяти та стріляти у цього так званого заступника міністра", - каже депутат.

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"У нього (у Олександра Гогілашвілі,-ред) є так званий спецталон. А це означає, що вся ця ситуація з візитками, спецталонами, якими можна їздити, проїжджати на червоне світло, показувати поліцейському і їхати далі - це існує, хоча нам кажуть, що цього немає. Якщо цей спецталон був у заступника міністра, то їх видають у міністерстві, а підписує їх, швидше за все, міністр внутрішніх справ. Якщо цей заступник міністра їхав за якимось завданням, виконував службове завдання, він міг поїхати на спецмашині, з патрульними поліцейськими тощо. Ми маємо велике запитання: що він там робив, куди їхав, які функції виконував? Адже він їхав зі спецохороною і на броньованому автомобілі, який належить якомусь відомству", - говорить він.

Дмитрук також зазначив, що депутати Верховної Ради готові захистити поліцейських, з якими посварився Гогілашвілі, якщо на них чинитимуть тиск чи погрожуватимуть.

За його словами, правоохоронний комітет готує звернення на міністра внутрішніх справ для того, щоб було розслідування.

"Добре, що сьогодні міністр виявив свій професіоналізм і звільнив цю людину. Але далі ми маємо розбиратися, з'ясовувати та притягувати до відповідальності", - вважає нардеп.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Група народних депутатів оприлюднила факти про Гогілашвілі — зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

Чиновника звільнили після інциденту в районі проведення ООС. Відповідне рішення від 13 грудня з’явилося на сайті уряду.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", – вказано в розпорядженні.