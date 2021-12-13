17:23, Сьогодні

"Був з Зеленським на шашликах": політолог висміяв призначення Гогілашвіли Експерт нагадав, що це далеко не перший скандал із представниками чинної влади

Призначення Олександра Гогілашвілі заступником міністра внутрішніх справ стало яскравим прикладом кумівства в нинішній українській владі.

Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Олексій Голобуцький, коментуючи скандал з Гогілашвілі і його звільнення з МВС.

"Читаєш його біографію, порівнюєш цю команду з людьми, які виграли в лотерею - вони не заслужили, вони не напрацювали, просто пощастило. Йому пощастило, що він живе з помічницею Зеленського. Це яскравий варіант кумівства, непотизму. Судячи з того, що його викинули, говорить, що, на відміну від Трухіна наприклад, він не включений в якусь систему схемотворення нинішньої влади. Тобто він не настільки є важливим. Просто призначили, тому що він був декілька разів з Зеленським можливо на шашликах чи ще десь", - заявив політолог.

Голобуцький нагадав, що це далеко не перший скандал з представниками діючої влади, і навів у приклад нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка: