"Був з Зеленським на шашликах": політолог висміяв призначення Гогілашвіли
Експерт нагадав, що це далеко не перший скандал із представниками чинної влади
Призначення Олександра Гогілашвілі заступником міністра внутрішніх справ стало яскравим прикладом кумівства в нинішній українській владі.
Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Олексій Голобуцький, коментуючи скандал з Гогілашвілі і його звільнення з МВС.
"Читаєш його біографію, порівнюєш цю команду з людьми, які виграли в лотерею - вони не заслужили, вони не напрацювали, просто пощастило. Йому пощастило, що він живе з помічницею Зеленського. Це яскравий варіант кумівства, непотизму. Судячи з того, що його викинули, говорить, що, на відміну від Трухіна наприклад, він не включений в якусь систему схемотворення нинішньої влади. Тобто він не настільки є важливим. Просто призначили, тому що він був декілька разів з Зеленським можливо на шашликах чи ще десь", - заявив політолог.
Голобуцький нагадав, що це далеко не перший скандал з представниками діючої влади, і навів у приклад нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка:
"Ці скандали нікуди не діваються, в нас безліч є. Тищенко нормально себе почуває, зараз за інсайдерською інформацією збирає голоси для закону про столицю, щоб стати за це головою Київської державної міськадміністрації. Мало з ним було скандалів, починаючи з "Велюру"? Але все нормально".