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Інцидент із Гогілашвілі: політик сказав, до чого тут справа "вагнерівців" "Тут симбіоз "нових" і "старих" облич"

Інцидент з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, якого звільнили після інциденту в районі проведення ООС, демонструє, наскільки все погано в правоохоронних органах, а також дає певне "світло в кінці тунелю". Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" сказав український політик Юрій Левченко.

"Потрібно відзначити тих хлопців на блокпосту, які себе повели гідно, не побоялися цьому негіднику, покидьку відповісти, діяти за статутом та викласти потім це відео в інтернет... Цей має однозначно нести покарання, тому що тут правда на боці тих хлопців на блокпосту, а не на його боці", - сказав політик.

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За його словами, ситуація відкриває дуже багато цікавих моментів:

"Тут симбіоз "нових" і "старих" обличь... Гогілашвілі призначений у вересні 2019 року, коли міністром внутрішніх справ був Аваков. І постає запитання: а за які заслуги його призначили? Він взагалі вищу освіту отримав 2019 року. Мала бути спецперевірка і вона точно була, а також Аваков точно знав, що в нього є російське громадянство. До речі, не лише Аваков, але й Баканов (голова СБУ - прим. ред.), СБУ, яка також робила щодо нього спецперевірку, знала, що в нього є російське громадянство".

Також він заявив, що ситуація може бути пов'язаною зі справою щодо "вагнерівців":

"Вони призначили людину, по суті, без вищої освіти, відповідного досвіду на такий високий пост... Чому? Лише тому, що він є чоловіком Марії Левченко... Я переконаний у тому, що єдина причина, чому він отримав цю посаду, - це його дружина. І я 100% впевнений у тому, що дружина знала, що в нього є це громадянство, немає відповідної освіти, досвіду й вона його рекомендувала на призначення. Тут вона несе відповідальність, вони всі несуть відповідальність, а також найвище керівництво держави. А ми ж знаємо, що Марія Левченко була присутня незаконно під час дискусії щодо справи "вагнерівців"? Є факт, що вона як секретар була присутня. Так ось, цікаво: припустимо, вона без якогось злого умислу, але могла своєму чоловікові десь за вечерею розповісти всю цю історію. А він, маючи своїх кураторів, друзів, знайомих... у Росії... До речі, він там судимий - у 1998 році є вирок суду щодо нього, - що означає, що він теж може бути "під ковпаком" їхніх спецслужб. Він міг спокійно це все передати туди. Можливо, тут теж є питання в тому, а як вилізла ця вся інформація та чому ця операція зірвалася".

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Нагадаємо, в результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням після інциденту в районі проведення ООС. Відповідне рішення від 13 грудня з’явилося на сайті уряду.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", – вказано в розпорядженні.

Водночас Олександр Гогілашвілі на своїй сторінці у Facebook зазначив, що написав заяву на звільнення:

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві.

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш ніж 2 роки".

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Олександр Гогілашвілі був у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курирував боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

У 2020 році Гогілашвілі нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня.

За рік до того він засвітився на фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Знімки оприлюднили у російській соцмережі "Одноклассники". За даними російських ЗМІ, він був помічником ексбоксера, завідував його безплатними школами боксу в Ленінградській області.