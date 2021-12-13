16:13, Сьогодні

Гогілашвілі має бути вдячним поліцейським - ексрадник Авакова пояснив, за що Володимир Мартиненко також пояснив, чи мав Гогілашвілі підстави їздити з охороною

Поліцейські на блокпосту у Краматорську Донецької області мали право застосувати зброю проти заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, лише їхня витримка дозволила уникнути стрілянини.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів правник, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"Хотів би ще звернути увагу... На блокпості є окрім зухвалої поведінки, окрім дисциплінарних стягнень, наприклад звільнення, там ще є порушення цілої низки статей кримінального законодавства. Хватання за зброю поліцейського, шарпання поліцейського - я б розцінив це як напад на поліцейського, як спробу заволодіння його зброєю. Закон про Національну поліцію передбачає тут чітку можливість навіть застосовувати зброю до такої особи. Тому Гогілашвілі має бути вдячним витримці і стійкості цих поліцейських, їхньому підходу до владнання конфлікту, незастосуванню радикальних дій, які дозволяє робити закон", - наголосив Мартиненко.

За його словами, "коли такі речі дозволяє собі чиновник такого рангу - це просто неприпустимо".

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Ексрадник глави МВС прокоментував інформацію ЗМІ про можливу наявність у Гогілашвілі громадянства Росії:

"У мене питання до тих, хто проводив перевірку його призначення. Бо перед призначенням відбувається перевірка, і багато різних структур, зокрема Служба безпеки, перевіряє цю особу на предмет зокрема й громадянства іншої країни. В даному випадку це інформація про те, що він є громадянином Російської Федерації. Така інформація вже озвучена, вона поки що не є офіційною, але тим не менше, там, де вона озвучується, є посилання на сайти державних органів Російської Федерації, де підтверджуються дані... Я б тут дочекався висновків від цих державних органів, і за цими висновками провів службову перевірку".

На запитання, чи має заступник міністра їздити з охороною на броньованому авто, Мартиненко відповів:

"Всі ці речі, всі ці атрибути, які ви назвали, не призначені для посади заступника міністра внутрішніх справ. Можливо, в інших відомствах, як Міністерство оборони, така ситуація могла мати місце, а Міністерство внутрішніх справ - це цивільний орган, в структурі якого є військові формування... Але заступник міністра точно не має повноважень і не має бути аж настільки особою, що охороняється, їздити з такою кількістю охорони, супроводом, на броньованій автівці".

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Олександр Гогілашвілі був у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курирував боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

У 2020 році Гогілашвілі нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня.

За рік до того він засвітився на фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Знімки оприлюднили у російській соцмережі "Одноклассники". За даними російських ЗМІ, він був помічником ексбоксера, завідував його безплатними школами боксу в Ленінградській області.