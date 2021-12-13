16:05, Сьогодні

Це показово — політолог про скандал із Гогілашвілі Олександра Решмеділова висловилася про роботу поліції

Про скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який звільнився, висловилася в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Олександра Решмеділова.

"Для початку, заступники міністра — це функціонери, їх не повинні знати в обличчя і падати на коліна. Те, що патрульна поліція може зупинити будь-яку машину — це добре, тому що перед законом усі рівні незалежно від статусу та посади. І загалом дивна ситуація. Те, що ці відео з'явилися у публічній площині, — я думаю, це тому, що вчасно поліція зреагувала та показала, що такого не має бути", — сказала вона.

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Експерт зазначила, що така поведінка впливає на ставлення суспільства до органів та держави в цілому.

"Я думаю, це не єдиний чиновник з таким відчуттям своєї посади, але це показово. Сподіватимемося, що завдяки такій роботі звичайних патрульних наше суспільство буде одужувати, ставатиме демократичнішим і розумітиме, що посада отримується не назавжди, не на все життя. Корочка піде, а замашки залишаться. Наразі президент відреагував під громадським тиском. З іншого боку, він нещодавно підписував бюджет, який урізав фінансування МВС. І ті ж патрульні не отримають ковідні надбавки, надбавки до пенсії. Погано, що може початися, і вже почався відтік кадрів. Хочеться, щоб ми жили у суспільстві, де шанується ця професія. Вони — обличчя держави, і якщо немає поваги до них, її немає і до держави", — сказала вона.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі — зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

13 грудня Олександра Гогілашвілі звільнено з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.