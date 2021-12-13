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Скандал із Гогілашвілі: нардеп розповіла про роботу колишнього заступника міністра "Я дуже втішена, що діяльність цієї людини стала широко відомою"

Ситуація з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області, є дуже важливою. Про це сказала в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

"Представники влади не мають права так поводитися. Я сама 2,5 роки пропрацювала першою заступницею міністра освіти і науки України та жодного разу не дозволила собі навіть близько такого тону спілкування чи якихось надмірних очікувань, що коли ти заходиш в університети, то тебе автоматично впізнають... До того ж немає жодного вибачення та логічного пояснення, для чого спілкуватися в такому тоні", - сказала вона.

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За словами народної депутатки, Олександр Гогілашвілі широко відомий у колах людей, які знали його до цього через його дуже невдалу діяльність:

"Широкій громадськості його прізвище стало відоме завдяки цьому інциденту, але він широко відомий у колах людей, які знали його до цього через його дуже невдалу діяльність на посаді заступника міністра внутрішніх справ. Рекомендую подивитися фільм про т.зв. "реабілітаційні центри для наркозалежних", які є фактично тюрмами з нелюдськими умовами утримання - це була одна з ініціатив Гогілашвілі".

Також вона сказала, що Гогілашвілі протистояв ідеї легалізації доступу до лікування у вигляді медичного канабісу:

"Також він у МВС був одним із людей, які активно протистояли ідеї легалізації доступу до лікування у вигляді медичного канабісу. Начебто через те, що це спосіб боротьби з наркообігом, але насправді ми прекрасно розуміємо, хто сьогодні в країні координує та контролює обіг наркотиків і що медичний канабіс не є наркотиком та небезпечним із цього погляду. Це насправді питання доступу громадян до лікування. Тому я зараз дуже втішена, що діяльність цієї людини стала широко відомою".

Нагадаємо, заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після інциденту в районі проведення ООС. Відповідне рішення від 13 грудня з’явилося на сайті уряду.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", – вказано в розпорядженні.

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Водночас Олександр Гогілашвілі на своїй сторінці у Facebook зазначив, що написав заяву на звільнення:

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві.

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш ніж 2 роки".

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Група народних депутатів оприлюднила факти про Гогілашвілі — зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.