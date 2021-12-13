13:13, Сьогодні

Можуть посадити — експерт про можливе покарання для скандального заступника міністра Ексрадник Авакова розповів, на яке покарання може чекати Олександр Гогілашвілі

Яку перевірку мав пройти заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який потрапив у скандал перед призначенням на посаду, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з безпеки, ексрадник голови МВС Іван Варченко.

"Мета спецперевірки — перевірити громадянина на право виконувати обов'язки та служити саме у цій сфері, на яку він претендує, та виключити факти біографії, які можуть дискредитувати державну службу та державну систему. Щодо даної ситуації, я хотів би сказати, що подібні ситуації можуть бути, не тільки в нашій країні вони були, і не раз. Але вони мають стати серйозним уроком для правоохоронної системи, держави та громадян. Справді, іноді потрапляють особи, які не варті такої роботи, зокрема й проходячи такі перевірки, які не знаходять негативних фактів у біографії", — сказав він.

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Експерт повідомив, яке покарання має понести заступник міністра.

"Але питання тут в іншому. Ця людина була заступником міністра внутрішніх справ, її поведінка негідна та однозначно заслуговує на осуд. Але питання в тому, чи будуть насправді висновки зроблено такі, як потрібно. На нього чекає, я думаю, не тільки дисциплінарна відповідальність, а й відповідальність згідно з Кримінальним кодексом, тому що його дії підпадають під критерії та ознаки кількох статей. Це, зокрема, зловживання владою та службовим становищем, що передбачає не лише умовне покарання, а й певні терміни позбавлення волі. Тому урок, який має винести правоохоронна система та суспільство, — що у нас немає виборчого правосуддя, і громадянин, зокрема наділений високими владними повноваженнями, буде покараний", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Група народних депутатів оприлюднила факти про Гогілашвілі — зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

13 грудня Олександра Гогілашвілі звільнено з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.