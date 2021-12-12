23:53, Вчора

Немислимо і образливо — Іларіонов про дії Байдена після розмови з Путіним Ексрадник Путіна заявив про образливе ставлення США до України

США образили Україну після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, не повідомивши одразу про їхні результати президенту України Володимиру Зеленському, заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Насамперед, це принизливо та образливо стосовно України та президента України, що про результати переговорів з Путіним Байден повідомляє Зеленському через дві доби, перед цим здійснивши довгий марафон телефонних дзвінків з усіма різноманітними лідерами — європейськими, НАТО, навіть із партнерами з Тихоокеанського регіону, з "бухарестською дев'яткою", і лише після цього спілкується із Зеленським. Абсолютно немислима ситуація у міжнародних дипломатичних відносинах", — сказав він.

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Ілларіонов порівняв нинішню ситуацію з подіями в Європі перед другою світовою війною.

"Коли відбувався Мюнхен 1938 року, тоді при підписанні Мюнхенської угоди президент Чехословаччини, який не був присутній на цих переговорах, був проінформований через кілька хвилин. У "Мюнхені" 2021 року це інформування було відкладено на 48 годин. Не кажучи вже про те, що переговори між Байденом та Путіним йшли про Україну, всі визнали, що це була головна тема, українська позиція завжди була, що не можна говорити про Україну без України. І Байден у переговорах вже з Зеленським вкотре сказав, що так, ми не говоритимемо Україні без України, щойно вчинивши саме цю дію. Цинізм цих заяв, звісно, ​​зашкалює", — сказав він.

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Експерт вважає, що Україні треба діяти рішучіше.

"Але з цього всього українській стороні треба робити свої висновки. Тобто вона дозволяє поводитися так з нею. Якби українська сторона не дозволила б так поводитися, цього б не було. У міжнародних справах мають значення будь-які кроки, у тому числі дипломатичний протест, а такого протесту не було.

Коли Зеленський захотів, наприклад, цього року навесні, він зробив нестандартний крок — він дав інтерв'ю американському Politico, він дав інтерв'ю європейським ЗМІ. Його обурений голос тоді почули. Це позначилося на зміні поведінки Байдена щодо України та Зеленського. І тоді сталися переговори. Цього разу нічого подібного не було", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Після цього 9 грудня відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.