23:19, Вчора

Байден пішов на поводу у Путіна: Ілларіонов перерахував поступки щодо Росії Адміністрація Байдена сьогодні стурбована безпекою путінської Росії, а не України, повідомив Ілларіонов

У США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

Експерт прокоментував ситуацію, яка тепер спостерігається в США після переговорів Джозефа Байдена і Володимира Путіна.

"Це реалізація вимог Путіна. Він з 2008 року заявляв про те, що виступає проти того, щоб Україна стала членом НАТО. Однак інші американські президенти, починаючи з Джорджа Буша і закінчуючи Дональдом Трампом, говорили про те, що Україна стане членом НАТО. Пан Байден радикально змінив позицію США. На початку він висунув у червні цього року нібито існуючі, але насправді не існуючі, умови вступу України до НАТО. Нібито якийсь рівень корупції. Інша справа, що з рівнем корупції в Україні краще, ніж в цілому ряді країн, які є членами НАТО або кандидатами в члени НАТО. Справа навіть не в тому, що вимоги про рівень корупції ніколи не були й не є умовою для вступу в НАТО, ось те, що прозвучало зараз про те, що Україна як мінімум 10 років не стане членом НАТО - ось це повна трансляція путінської вимоги", — сказав Ілларіонов.

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Ілларіонов зазначив, що позиція США щодо членства України в НАТО говорить про те, що Вашингтон і Москва тепер знаходяться "по один бік барикад".

"В такому випадку, ось ця заява про те, що Україна протягом 10 років не може вступити в НАТО, є насправді повним переходом адміністрації Байдена на бік противника, на бік Путіна. Тому що тепер він виступає в унісон з Путіним, має єдиний фронт проти України, перешкоджаючи тому вибору, який зробив український народ, українське суспільство, українська держава", — сказав колишній радник Путіна.

Ілларіонов вважає, що так звані "пакт", що стосується безпеки Європи, вже обговорювався на високому рівні в Росії під час візиту туди глави Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

"Ми бачимо, що Путін приготував пропозицію про новий "пакт безпеки" в Європі. Ці пропозиції були своєчасно підготовлені та передані Путіним Байдену. Перша версія, мабуть, принципово була обговорена директором ЦРУ Вільямом Бернсом під час його поїздки в Москву, а в розгорнутому вигляді - це стало предметом діалогу між Байденом і Путіним під час їх телефонної розмови. А тепер Байден каже, що він збирає "мале НАТО", або якусь нову п'ятірку для того, щоб обговорювати гарантії безпеки агресору, гарантії безпеки путінської Росії. За те, що путінська Росія вчинила агресію проти Грузії, вчинила агресію проти України, проводить агресивні дії в багатьох країнах світу, окупує території чужих держав, ось за все це Адміністрація Байдена тепер взяла на себе зобов'язання надати гарантії безпеки агресору", - сказав експерт.

Крім того, Ілларіонов повідомив, що високопоставлений чиновник США відкрито на брифінгу заявляв про те, що Америка хоче бути гарантом безпеки РФ.

"Про це чітко і недвозначно розповів помічник з національної безпеки президента США Джейк Салліван на брифінгу, який відбувся відразу після завершення переговорів Байдена і Путіна. Іншими словами, Салліван розповів зміст тієї розмови, яку щойно провели Байден і Путін. І в цьому брифінгу Салліван чітко сказав, що адміністрація Байдена сьогодні бажає виступати в якості гаранта безпеки агресора. Між іншим, той же Салліван не сказав ні слова про безпеку України, він говорив про необхідність безпеки путінської Росії, але нічого не сказав про безпеку України", — зазначив Ілларіонов.

Він також підкреслив, що Салліван на брифінгу транслював ідею Кремля, яка стосується гарантій безпеки Росії.

"Путін чітко формулює - дайте мені юридичні документи, що зобов'язують, які б дали гарантію безпеки. Ось це формулювання. І Салліван, переказуючи слова Байдена, сказав - так, ми тепер будемо дбати про гарантії безпеки агресору, путінській Росії. Але Салліван нічого не сказав про гарантії безпеки Україні", - сказав Ілларіонов.

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Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО. Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу в НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив поставку 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена. Адміністрація Байдена робить неймовірно багато для того, щоб забезпечити безпеку Путіна. Що вона робить для безпеки України?",— підсумував Андрій Ілларіонов.

Раніше експерт повідомив, що США беруть участь у масштабній дезінформаційній кампанії проти України, мета якої - змусити Київ прийняти умови Мінських угод в інтерпретації президента Росії Володимира Путіна.Як підкреслив Ілларіонов, "те, що ми спостерігаємо в останні півтора місяця - це безпрецедентних масштабів дезінформаційна кампанія, спрямована на українське суспільство".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.