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"Зажерлися і ох***ли": Співак розгромив ставленника Зеленського у МВС Дмитро Співак обурився тим, як Гогілашвілі потрапив на посаду

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі прокоментував у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна" 24 телеведучий і політолог Дмитро Співак.

"Вони там, хлопці, що потрапили до влади, зажерлися та охреніли. Йому здається, що він схопив бога за бороду, а хто ось це там стоїть, якісь дрібні люди... Я цілий заступник міністра, а ви мене не знаєте! Я для людей хочу розповісти, наскільки це ще мерзотніша ситуація... Гогілашвілі Олександр Генріхович, заступник міністра внутрішніх справ моєї країни — напевно, у багатьох виникає питання, який шлях він пройшов. Розповідаю. Він пройшов "величезний" шлях в українській поліції, органах внутрішніх справ. У 2020 році рік тому він закінчив Львівський університет, він взагалі був без вищої освіти. До 2010 року він був у Росії помічником депутата Державної Думи Валуєва. Потім приїхав сюди, очолював якусь громадську організацію по боротьбі з наркотиками... Коротше, у 2019-2020 році, за рік, закінчив вищий навчальний заклад за спеціальністю "облік та оподаткування", і цього ж 2020 року людину роблять заступником міністра внутрішніх. справ. Це соціальний ліфт? Це соціальна дупа і зневага до 40 млн українців", — сказав він.

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Співак пояснив, як Гогілашвілі потрапив на пост у МВС.

"У людей виникає питання, чому взяли людину з вулиці, яка не має жодного відношення до правоохоронних органів, у неї навіть вищої освіти не було. Це питання — де ця скринька і як вона відкривається. Соціальний ліфт ось у чому: дружина цієї людини Марія Левченко багато років працює особистим помічником Володимира Зеленського. Я закінчив, крапка. Це все, що потрібно знати про кадрову політику в Україні. Мій батько був капітан першого рангу, підводник. Він знав, що таке честь офіцера. Щоб батько отак розмовляв з матросами, з молодшими офіцерами ось так "через губу"... А чому він їде на бронемашині за 300-400 тисяч доларів? Хочеться спитати, а кому ви потрібні, хто вас знає?" — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.