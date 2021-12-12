"Зажерлися і ох***ли": Співак розгромив ставленника Зеленського у МВС

Дмитро Співак обурився тим, як Гогілашвілі потрапив на посаду

"Зажерлися і ох***ли": Співак розгромив ставленника Зеленського у МВС

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі прокоментував у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна" 24 телеведучий і політолог Дмитро Співак.

"Вони там, хлопці, що потрапили до влади, зажерлися  та охреніли. Йому здається, що він схопив бога за бороду, а хто ось це там стоїть, якісь дрібні люди... Я цілий заступник міністра, а ви мене не знаєте! Я для людей хочу розповісти, наскільки це ще мерзотніша ситуація... Гогілашвілі Олександр Генріхович, заступник міністра внутрішніх справ моєї країни — напевно, у багатьох виникає питання, який шлях він пройшов.

Розповідаю. Він пройшов "величезний" шлях в українській поліції, органах внутрішніх справ. У 2020 році рік тому він закінчив Львівський університет, він взагалі був без вищої освіти. До 2010 року він був у Росії помічником депутата Державної Думи Валуєва. Потім приїхав сюди, очолював якусь громадську організацію по боротьбі з наркотиками... Коротше, у 2019-2020 році, за рік, закінчив вищий навчальний заклад за спеціальністю "облік та оподаткування", і цього ж 2020 року людину роблять заступником міністра внутрішніх. справ. Це соціальний ліфт? Це соціальна дупа і зневага до 40 млн українців", — сказав він.

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Співак пояснив, як Гогілашвілі потрапив на пост у МВС.

"У людей виникає питання, чому взяли людину з вулиці, яка не має жодного відношення до правоохоронних органів, у неї навіть вищої освіти не було. Це питання — де ця скринька і як вона відкривається. Соціальний ліфт ось у чому: дружина цієї людини Марія Левченко багато років працює особистим помічником Володимира Зеленського. Я закінчив, крапка. Це все, що потрібно знати про кадрову політику в Україні.

Мій батько був капітан першого рангу, підводник. Він знав, що таке честь офіцера. Щоб батько отак розмовляв з матросами, з молодшими офіцерами ось так "через губу"... А чому він їде на бронемашині за 300-400 тисяч доларів? Хочеться спитати, а кому ви потрібні, хто вас знає?" — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.

Джерело Україна 24 Теги скандал Дмитро Співак Олександр Гогілашвілі