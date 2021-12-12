20:59, Вчора

Зустріч Байдена і Путіна: Співак назвав два важливі висновки Путін і Байден на переговорах вирішували свої питання, Україна від цього нічого позитивного не отримала, вважає Співак

Україна нічого позитивного від переговорів президентів США і Росії не отримала. Таку точку зору висловив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

"Хтось після цих переговорів має плюси? Я вам можу сказати, що дві сторони мають плюси - це Росія та Америка. Одна сторона (Росія – ред.) загострила ситуацію на кордоні, друга сторона (США – ред.) приїхала і сказала, що так робити погано. Перша сторона каже - добре, ми відходимо, але зніміть санкції по "Північному потоку -2", тільки офіційно, щоб цих санкцій не було в оборонному бюджеті. Америка каже - добре, все, немає санкцій по "Північному потоку-2". Значить, Путін це виграв, а Байден повернувся до себе задоволений. Задоволений чому? Тому що йому потрібно було після поразки в Афганістані, після проблем з мігрантами, з кризою, з економікою, після наїзду на нього республіканців, коли дуже похитнувся рейтинг демократів, була потрібна якась переможна зовнішньополітична акція. Він змусив Путіна не піти широкомасштабною війною на Україну, він повернувся, у нього все нормально", - сказав експерт.

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Політолог зазначив, що Україна нічого важливого не отримала від зустрічі президентом США і РФ.

"Що отримала Україна? Ми якось зрушили по Донбасу? Ні. Ми якось зрушили з інвестицій американським? Ні. А я знаю два підсумки для України. Перший - це категоричний негатив. Україну обговорили все без нас і до нас. І тільки, коли всі переговори закінчилися, Джозеф Байден подзвонив Володимиру Зеленському і розповів, чим закінчилися переговори щодо нашої країни ... Що таке Історичний дзвінок? Що Україна отримала в результаті цього дзвінка? Відповідь - нічого", - повідомив Співак.

Другим посереднім підсумком Співак вважає 200 мільйонів доларів, які США хочуть виділити Україні на оборону.

"200 млн доларів, які хочуть закласти в оборонний бюджет США на 2022 рік для України - це хабар політичний. За 200 млн доларів ми боєздатну армію не побудуємо", — сказав політолог.

Треба відзначити, що ексміністр Володимир Омелян вважає, що Байден на переговорах з Путіним дав Росії зрозуміти, що Захід не буде відступати, якщо Росія затіє в Європі війну. Ексміністр зазначив, що Росія може мати агресивні плани не тільки на Україну, а й на Європу. За його словами, Джозеф Байден дав Росії зрозуміти, що відповідь на агресію буде жорсткою.

"Яку мету переслідує Росія? Якщо вони хочуть, щоб Україна взагалі не претендувала на членство в НАТО і ЄС, далі вони хочуть Україну окупувати, далі вони підходять до Польщі. Що далі? Захід повинен йти за логікою Мюнхенської змови минулого століття, а далі все віддавати, і віддавати, і віддавати, поки не дійдуть до Парижа? Я думаю, що Захід це розуміє, і тому те, що я бачу з переговорів із зовнішнього боку, Байден досить жорстко повідомив Путіну, що відступу не буде, і якщо буде війна, то буде дуже жорстка відповідь з розширенням американського контингенту в Східній Європі", — сказав Омелян.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.