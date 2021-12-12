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Скандал з заступником міністра: екснардеп озвучив дивні збіги Борислав Береза прокоментував скандал з Олександром Гогілашвілі

У заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал, є чинний закордонний паспорт Росії, виданий 2012 року — про це розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза.

"Перше — ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге — як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна — вона є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це. Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих органах велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання – навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", — сказав він.

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Береза вважає, що сливи компрометуючих відеозаписів ще матимуть місце у майбутньому.

"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали. І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом. Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі — не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.