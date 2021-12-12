Скандал з заступником міністра: екснардеп озвучив дивні збіги

Борислав Береза прокоментував скандал з Олександром Гогілашвілі

Скандал з заступником міністра: екснардеп озвучив дивні збіги

У заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал, є чинний закордонний паспорт Росії, виданий 2012 року — про це розповів у програмі "Сьогодні День"  на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза.

"Перше — ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге — як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна — вона є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.

Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих органах велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання – навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", — сказав він.

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Береза вважає, що сливи компрометуючих відеозаписів ще матимуть місце у майбутньому.

"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.

І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.

Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі — не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.

Джерело Україна 24 Теги МВС скандал Борислав Береза Олександр Гогілашвілі