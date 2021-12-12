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Скандал з заступником міністра на блокпості: в Раді відреагують Олександра Гогілашвілі необхідно звільнити, з даного питання нардепи готують звернення до МВС, повідомив нардеп

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував у Донецькій області скандал на блокпості, повинні звільнити з Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це завив у програмі "Сьогодні день Вихідний" на телеканалі "Україна 24" народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк.

Парламентарій підкреслив важливість таких перевірок на блокпостах поруч із зоною ООС, а також висловив подяку правоохоронцям, які охороняють ці локації.

"Після такої поведінки він (Олександра Гогілашвілі - ред.) повинен просто скласти свої повноваження і бути звільненим...Чи нормальна ситуація, коли вас зупиняють? Так. Якщо я не помиляюся, це було на блокпості в Маріуполі, це моє рідне місто. Мене там постійно зупиняють, коли я їду додому. Я, як голова фракції, можу, напевно, поводитися також, якщо слідувати логіки пана Гогілашвілі, але я ніколи не дозволяв собі з патрульними або на блокпості, тим більше, що це ті хлопці, які нас захищають, таку поведінку. Мені здається, що нам треба ставати вже європейською країною не тільки географічно, але і в політичній культурі. Нехай складає свої повноваження і йде займатися тим, чим займався до цього. Хочу висловити подяку хлопцям, які були на блокпості. Вони виконували свої обов'язки, показали, що всупереч будь-якому тиску будуть і далі їх виконувати", - сказав нардеп.

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Він також повідомив, що нардепи в МВС готують запит зі зверненням про звільнення Олександра Гогілашвілі.

"Мій заступник Роман Костенко, якій представляє блок безпеки в нашій партії, він готує запит і звернення до міністра (МВС - ред.) з вимогою звільнити цього заступника міністра", — сказав Железняк.

Раніше колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков також зазначив, що Гогілашвілі має бути позбавлений своєї посади. Він також повідомив, що на скандальному відео він бачить коректність у поведінці правоохоронців з блокпосту. Однак, на його думку, такою поведінкою не відрізнявся чиновник.

Нагадаємо, Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.