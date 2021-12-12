Скандал з заступником міністра на блокпості: в Раді відреагують

Олександра Гогілашвілі необхідно звільнити, з даного питання нардепи готують звернення до МВС, повідомив нардеп

Скандал з заступником міністра на блокпості: в Раді відреагують

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував у Донецькій області скандал на блокпості, повинні звільнити з Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це завив у програмі "Сьогодні день Вихідний" на телеканалі "Україна 24" народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк.

Парламентарій підкреслив важливість таких перевірок на блокпостах поруч із зоною ООС, а також висловив подяку правоохоронцям, які охороняють ці локації. 

"Після такої поведінки він (Олександра Гогілашвілі - ред.) повинен просто скласти свої повноваження і бути звільненим...Чи нормальна ситуація, коли вас зупиняють? Так. Якщо я не помиляюся, це було на блокпості в Маріуполі, це моє рідне місто. Мене там постійно зупиняють, коли я їду додому. Я, як голова фракції, можу, напевно, поводитися також, якщо слідувати логіки пана Гогілашвілі, але я ніколи не дозволяв собі з патрульними або на блокпості, тим більше, що це ті хлопці, які нас захищають, таку поведінку. Мені здається, що нам треба ставати вже європейською країною не тільки географічно, але і в політичній культурі. Нехай складає свої повноваження і йде займатися тим, чим займався до цього.  Хочу висловити подяку хлопцям, які були на блокпості. Вони виконували свої обов'язки, показали, що всупереч будь-якому тиску будуть і далі їх виконувати", - сказав нардеп.

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Він також повідомив, що нардепи в МВС готують запит зі зверненням про звільнення Олександра Гогілашвілі.

"Мій заступник Роман Костенко, якій представляє блок безпеки в нашій партії, він готує запит і звернення до міністра (МВС - ред.) з вимогою звільнити цього заступника міністра", — сказав Железняк.

Раніше колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков також зазначив, що Гогілашвілі має бути позбавлений своєї посади. Він також повідомив, що на скандальному відео він бачить коректність у поведінці правоохоронців з блокпосту. Однак, на його думку, такою поведінкою не відрізнявся чиновник.

Нагадаємо, Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.

Джерело Україна 24 Теги МВС скандал Ярослав Железняк Олександр Гогілашвілі