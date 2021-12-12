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Може втрутитися Росія: Разумков назвав небезпеку електронних виборів Дмитро Разумков розповів, чому в Україні не варто запроваджувати електронне голосування

Законопроєкт про електронне голосування порушує Конституцію, заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Електронне голосування існує в Європі в Естонії, якщо я не помиляюся, там трохи понад 1,5 млн населення. І там досить серйозно оцифрована держава, на відміну від нас. Є ще одна країна, до якої, судячи з цього (ініціативи української влади про введення електронного голосування в країні — ред.), ми тягнемося, це Російська Федерація, навіть у США електронного голосування немає. Повертаючись до часів першої революції 2004 року, ви пам'ятаєте, там був такий транзитний сервер, де змінювали результати виборів. Тут, маючи вплив на Міністерство цифрової трансформації, можна буде намалювати будь-які результати. Я хотів би нагадати авторам цього законопроєкту, що вони погано пам'ятають Конституцію. У Конституції написано, що вибори відбуваються таємно. Яким чином ви зі свого смартфона можете зробити таємні вибори? Тобто, маючи доступ до цієї бази, я чітко знатиму, за кого проголосував Мартиросян, за кого проголосував Разумков і будь-яка інша людина. Це порушення Конституції", — сказав він.

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Разумков вважає, що це не та сфера, де Україні треба прагнути бути серед перших.

"Давайте нехай спочатку Apple і Microsoft, за всієї поваги, спочатку введуть це в США, там подивимося, як воно працює, а потім перейматимемо цей досвід. Президент казав, що ми повинні бути першими в багатьох напрямках. Але точно не у фальсифікації виборів. Якщо ми хочемо в чомусь бути першими, то давайте робити економіку України такою, щоб за темпами зростання економіки України була першою в Європі. Тут не буде переможців і тих, хто програв, якщо ми це зробимо, то переможцями будуть усі. А якщо ми робимо електронне голосування, то переможцем буде лише влада, бо вона зможе намалювати собі будь-що. З огляду на те, що сьогодні намагаються перенести вибори всупереч Конституції, депутати вважають, що вони ще рік посидять. Була б їхня воля, вони б взагалі вибори не проводили", — сказав він.

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Разумков назвав ще одну небезпеку.

"Є ще одна складова. Давайте не забувати, що можливе втручання у наш виборчий процес з боку іншої країни. Ми пам'ятаємо історію з виборами в США. А тут ми просто під боком. Тому давайте думати не про те, як утримати владу чи вибратися на другий термін, я розумію, що комусь цього дуже хочеться. Але власні бажання не повинні стояти попереду інтересів держави, все-таки розум повинен переважати над амбіціями", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада розповів, що Україна працює над розробкою онлайн-перепису та електронних виборів з компаніями Microsoft та Apple.

При цьому за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за 26-29 листопада, ідею про проведення електронного голосування на майбутніх президентських і парламентських виборах підтримують лише 29% українців, майже 66% - проти. Близько 5% не визначились чи відмовилися відповідати.