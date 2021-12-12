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Зеленський повинен визнати помилку із заявою про "держпереворот" - Разумков Заяви президента країни відбиваються на політиці, економіці та соціальній стабільності держави, сказав ексспікер Ради

Заява про "держпереворот", яку президент Володимир Зеленський зробив 26 листопада під час пресмарафону, має бути визнана або помилкою, або отримати оцінку правоохоронних органів, з подальшим скликанням брифінгу. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"26 листопада президент був готовий про це говорити, і фактично сказав, що у нас готують державний переворот 1 грудня, а 9 грудня він вже був не готовий про це говорити. Це виглядає дивно. Я не хочу, щоб мене сприймали як людину, яка просто критикує, але все виглядає досить дивно. Ми всі можемо помилятися, нам можуть приносити неправдиву інформацію, але президент повинен вийти і сказати, що, вибачте, я помилився, я повірив і озвучив суспільству неперевірену інформацію, люди понесли відповідальність", — зазначив Разумков.

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Ексспікер парламенту вважає, що Зеленський повинен визнати свою помилку, яка стосується заяви про держпереворот.

"Ми всі люди. І я роблю помилки, і ви робите помилки. Якщо хтось готував державний заколот, то мені, як громадянину, байдуже, хто це. Після заяви президента 26 листопада мав відбутися брифінг силовиків, де вони мали сказати, що затримали осіб, вони готували державний переворот. Ось дані, ось фінансування, ми показали, що ми держава, яка може боротися і з зовнішніми викликами, і з внутрішніми викликами. Минуло півмісяця, ми не знаємо, що насправді відбулося, а президент каже, що він вже не може про це говорити. Заява президента - це речі, які впливають на все суспільство, на економіку, на політику, на соціальну стабільність, на впевненість людей у завтрашньому дні. Коли президент воюючої держави говорить про те, що у нас можуть бути такі події, то реагують всі, і європейські країни, і Байден, який сказав, що він стурбований, то повинен або довести це до кінця, або визнати свою помилку в цьому", — сказав Разумков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.