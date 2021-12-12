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Скандал на блокпості: Розумков пояснив, що треба зробити з заступником міністра Якщо його не звільнять, на авторитеті МВС можна поставити хрест, вважає Дмитро Разумков

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Олександр Гогілашвілі має бути звільнений після того, як затіяв перепалку з правоохоронцями на блокпості в Донецькій області. Про це заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Він був усунений, зараз будуть розбиратися. Я не розумію, в чому тут розбиратися? Заступник міністра внутрішніх справ приїхав, зупинили його, бо мали зупинити на блокпості на Донеччині. Там війна триває. Якщо він цього не знає, то може почитати в інтернеті. Його зупинили правоохоронці. Тут не треба проводити якесь внутрішнє розслідування, тут все це на столі, вся інформація, як він поводився... І зараз, наскільки мені відомо, на цих хлопців, які знімали це відео, чиниться тиск, їх хочуть звільнити із правоохоронних органів, бо вони якось не так розмовляли", — зазначив Разумков.

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Він повідомив, що на скандальному відео він бачить коректність у поведінці правоохоронців із блокпосту. Проте, на його думку, такою поведінкою не вирізнявся чиновник.

"Я переглянув кілька разів це відео, вони поводилися максимально коректно на відміну від заступника міністра внутрішніх справ. У нас уже "боги" з'явилися, його повинні всі знати. Хто ти, вибачте? Хто ти такий, що тебе повинні всі знати? Заступник міністра? У мене набагато більше викликають поваги хлопці, які стоять біля блокпосту, а не цей заступник міністра. Якщо міністр не подасть на звільнення цю особу, то на репутації МВС можна ставити хрест, бо в нас тоді (переважають – ред.) якісь особисті стосунки та родичання. Вони безпосередньо впливатимуть на те, хто може обіймати посаду, а хто ні", — зазначив ексглава Верховної Ради.

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Разумков також повідомив, що Олександр Гогілашвілі є чоловіком помічниці президента Марії Левченко.

"Це чоловік Марії Левченко, яка є помічником президента України, яка працює з Володимиром Зеленським багато років. Він не має профільної освіти, він вищу освіту здобув лише у 2019 році. Мені сьогодні спало на думку, що в нас, нарешті, закінчилася епоха кумівства, а перейшли на чоловіків і помічників... Це навіть не смішно вже. Якщо зараз його не буде покарано, звільнено, причому не направлено до Міністерства соціальної політики заступником, до Міністерства оборони заступником, на якусь іншу посаду до Офісу президента, його не виженуть на вулицю, як це треба зробити, бо тут нічого розслідувати… (то будуть наслідки для МВС — ред.). Він як поводився з представниками правоохоронних органів? Хто таке собі дозволяє? Яку повагу вони (МВС – ред.) повинні очікувати від суспільства, якщо так поводиться керівництво?" — підкреслив Разумков.

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Він також додав, що Олександру Гогілашвілі найкраще зайнятися тим, чим займався до свого призначення в держструктуру.

"Поліція зупиняє, це їхня робота. У нього на обличчі не написано, що він заступник міністра. Він упевнений, що вся країна має знати його. До сьогодні країна не знала, і знати не буде надалі. І не варто таких (чиновників – ред.) знати. Тому краще нехай відправляється і займається тим, чим займався раніше, а не курирує боротьбу з наркотиками держави, оскільки це (наразі –ред.) профільний напрямок його роботи. Якщо цього не станеться, то це буде підтвердженням того, що друзям все, а ворогам – закон", — повідомив Разумков.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.