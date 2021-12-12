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Неправильно, що Зеленський після Путіна — Разумков про розмову з Байденом Розмова Зеленського з Байденом в ідеалі мала б відбутися до переговорів президента США з Путіним, вважає Разумков

Для України було б краще, якби президент США Джозеф Байден до його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним переговорив з президентом України Володимиром Зеленським, і під час цього діалогу узгодив позиції Банкової та Білого дому. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він вважає дивним той факт, що розмова Байдена з Зеленським відбулася вже після діалогу з Путіним.

"Ситуація досить дивна. Я зараз не хочу займатися конспірологією, мене не було під час підготовки до цих переговорів. Було б правильним, щоб спочатку, до розмови з Путіним, відбувся контакт між президентом України та президентом США для того, щоб узгодити позиції. Другий контакт мав би відбутися вже після цих переговорів", — сказав Разумков.

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Відомо, що до зустрічі з Путіним Україна мала контакт з Держдепартаментом США. На думку Разумкова, такого контакту було недостатньо, через те, що держсекретар Ентоні Блінкен не є главою держави.

"Що стосується держсекретаря, то він не президент країни, при всій повазі до пана Блінкена. З представниками інших держав говорив президент США. З урахуванням того, що Україні була присвячена велика частина розмови між Путіним і Байденом, то узгоджена позиція до переговорів, а не тільки після інформування, на мій погляд, була б значно коректніша", — зазначив Разумков.

Колишній спікер парламенту також зазначив, що під час підготовчого процесу потрібно було вибудовувати професійні відносини між офісами президентів США та України.

"Це підготовчий процес. Це повинні бути вибудовані нормальні відносини на рівні Міністерства закордонних справ і Держдепу, це повинні бути нормальні відносини, професійні відносини, які вибудовані на рівні Офісу президента та Офісу президента США. Особисті відносини між президентами. Це комплекс питань. Не буває так, щоб в одну хвилину взяли та зробили. Так не працює", - наголосив Разумков.

Крім того, нардеп зазначив, що переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не зняли загрозу агресії РФ проти України.

"Якщо ми говоримо про практику, яка існує у світі, і не лише з приводу України, то насправді розмови щодо України відбувалися не тільки на рівні президента Сполучених Штатів Америки та президента Росії, а й з канцлером Німеччини, президентом Франції. Це вже стало практикою. Проблема насправді трохи в іншому - те, що не спочатку узгоджуються позиції з українською стороною, а постфактум до нас доносять результати цих перемовин", - заявив він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.