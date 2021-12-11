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Не варто робити це з Путіним – Разумков дав пораду Зеленському Ексспікер висловився щодо можливих переговорів Зеленського з Путіним

Президенту України Володимиру Зеленського не варто заявляти про готовність до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, поки він не провів кропітку підготовчу роботу, не прорахував усі ризики та можливі результати такої зустрічі.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Треба бути об'єктивним - прямі перемовини були і в Петра Олексійовича Порошенка до цього, і зараз були у Володимира Зеленського", - нагадав він.

За словами Разумкова, питання не в тому, проводити чи не проводити прямі переговори - питання в тому, що отримаєш у результаті.

"На мій погляд виглядає дивно, коли президент звертається з трибуни єдиного законодавчого органу до народних депутатів, до суспільства, говорить про те, що ми готові йти на прямі перемовини і отримає через день відповідь Кремля, що "ми на такі перемовини не підемо". Це досить дивно виглядає, тому що до таких перемовин повинні бути готові переговірники, повинна бути підготовлена база, з чим ми їдемо, чого ми хочемо досягнути, погоджена позиція з нашими іншими партнерами в рамках нормандського формату, в рамках відносин зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією тощо. Вона повинна бути підготовлена і з їхнього боку. Це дуже кропіткий процес... Треба залучати дуже велику кількість фахівців, прораховувати ризики, прораховувати можливі результати. Просто провести перемовини, які знову нічого не дадуть - не варто цього робити", - наголосив він.

За словами ексспікера, "якщо ти розумієш, що ці перемовини можуть зрушити з мертвої точки, і ти розумієш, що це не лише твоє бачення, але й бачення твоїх опонентів, тоді на це можна йти".

"Сказати, що це неможливо, буде неправильно, але займатися шапкозакиданням, казати, що ми підемо, і одразу отримувати відповідь "ні" - це несерйозно", - додав Разумков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, заявив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

"Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити одне одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити", – заявив президент.

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив упевненість, що Володимир Путін не погодиться на переговори із Володимиром Зеленським.

"Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Ну я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - сказав Данилюк.