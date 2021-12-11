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Перемовини Байдена і Путіна: Разумков вказав, що викликає тривогу Як зазначив ексспікер, рішення не мають прийматися за спиною України

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не зняли загрозу агресії РФ проти України. Водночас деталі розмови Байдена і Путіна залишаються загадкою для українців.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Якщо ми говоримо про практику, яка існує у світі, і не лише з приводу України, то насправді розмови щодо України відбувалися не тільки на рівні президента Сполучених Штатів Америки та президента Росії, а й з канцлером Німеччини, президентом Франції. Це вже стало практикою. Проблема насправді трохи в іншому - те, що не спочатку узгоджуються позиції з українською стороною, а постфактум до нас доносять результати цих перемовин", - заявив він.

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За словами ексспікера, головне в перемовинах - "щоб рішення не приймалися поза спиною українських громадян і України як держави".

"На жаль, ми сьогодні бачимо обмежену інформацію з боку Офісу президента, але треба також бути об'єктивним, і з боку Держдепу. Скажемо так - вона дуже поверхнева. З урахуванням того, що зустріч відбувалася майже дві години між Байденом та Путіним, велика частина цього часу була приділена саме українській ситуації, війні на Сході, окупації Криму. Тому хотілося б бачити більш розгорнуту позицію - про що говорили, або які домовленості були досягнуті. Якщо нічого не домовлялися - це теж ситуація. Але треба розуміти, як це повпливає на те напруження, яке ми сьогодні з вами спостерігаємо з боку США, Європейського Союзу", - наголосив Разумков.

Ексспікер також зазначив, що змінюється позиція керівництва української держави - "спочатку вони не бачили напруги щодо того, що відбувається скупчення російських військ, після цього побачили".

"Не до кінця зрозуміло, з чим це пов'язано - з дійсно погіршенням ситуації на кордонах нашої держави та можливою ескалацією конфлікту, чи це відволікання уваги пов'язане з внутрішньою ситуацією. На жаль, це шкодить не лише президенту і його оточенню, а шкодить іміджу всієї держави", - сказав він.

Разумков також додав, що перемовини Байдена з Путіним не зняли ризики для України:

"Ми розуміємо, що сьогоднішня ситуація, яка відбувається і на кордонах Російської Федерації, і в Білорусі, і в першу чергу на території так званих "ЛДНР", і в Криму, - це все точки напруги, які, на жаль, ми повинні враховувати як позиції, з яких можуть відбуватися агресивні дії... Говорити, що питання зняте з порядку денного після перемовин Байдена з Путіним, на жаль, ми сьогодні не можемо. І ми не почули таку позицію ані від Сполучених Штатів Америки, ані від Російської Федерації, ані від президента України".

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.

Своєю чергою російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.