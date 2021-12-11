23:09, 11 грудня

Референдуму щодо Донбасу не має бути: в опозиції навели доводи Нардеп Олег Синютка нагадав про норми Конституції України

Проведення в Україні референдуму щодо статусу Донбасу суперечить Конституції.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат України від "Європейської солідарності" Олег Синютка, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського щодо можливості такого референдуму.

"Не тільки я, а й кожна законослухняна людина, громадянин України, не тільки знає, а й виконуватиме Конституцію України. В Конституції України чорним по білому написано - Україна є унітарною державою. А унітарна держава не допускає жодних автономій Донбасу, тим паче сьогодні окупованих територій", - підкреслив нардеп.

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За його словами, справа української влади - "зробити все можливе, щоб реінтегрувати ці окуповані сьогодні території за допомогою світової спільноти й за допомогою дипломатичних зусиль".

"Я переконаний, що в цих зусиллях санкції проти країни-агресора, спільна позиція проти країни-агресора є дуже і дуже серйозним засобом для того, щоб допомогти з виконанням кінцевого нашого бажання - об'єднати Україну, об'єднати ті території, частини України, які є окупованими. І точно стосовно унітарності держави не можна проводити жодних референдумів. Конституція не допускає проведення референдумів, які стосувалися б незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Тут наша позиція є однозначною", - зазначив Синютка.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 грудня в ефірі телеканалу "1+1" не виключив проведення в Україні референдуму щодо Донбасу.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі… Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути загалом щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Нардеп від "Голосу" Інна Совсун в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що заява президента Володимира Зеленського відносно референдуму щодо Донбасу є безвідповідальною.

"Безперечно, я і партія "Голос" ставимося до пропозиції, озвученої вчора президентом Зеленським щодо референдуму, вкрай негативно. По-перше, це абсолютно безвідповідально з боку влади. За 2,5 роки президент Зеленський не запропонував жодної конкретної ідеї щодо вирішення кризи на Донбасі. Все, що ми чули - це якісь розрізнені ідеї на кшталт подивитися в очі Путіну і побачити там мир", - заявила вона.