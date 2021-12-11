18:46, Сьогодні

У Путіна страх через Україну – і це не НАТО – російський експерт Кремлю потрібно, щоб Україна була васалом Росії, зазначив Леонід Гозман

Президент Росії Володимир Путін боїться не військ НАТО на українській території, а демократичної стабільності в Україні.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політик Леонід Гозман, коментуючи "червоні лінії", які Путін окреслює для України.

"Він (Путін - ред.) всілякі "червоні лінії" малює. Хоча коли він каже, що "червона лінія" для нього - це Україна в НАТО чи війська НАТО на території України, насправді справа не в цьому. Мені здається, що керівництво моєї країни побоюється не військ НАТО в Україні, а демократичної стабільності в Україні. Загрозою для режиму є ваша демократія, а не якісь міфічні війська НАТО", - заявив він.

Читайте також: Є зброя, якою можна воювати з Путіним — експерт про питання України в НАТО

Гозман зазначив, що війська НАТО жодної загрози для Росії не становлять:

"Це видно по колишніх радянських республіках Прибалтики, нині – Балтійських країнах, де стоять війська НАТО. Вони входять до НАТО, і нічого – кордон абсолютно спокійний, безпечний, і нікого це не хвилює".

Як підкреслив російський політик, Кремлю потрібно, "щоб Україна була васалом Росії, щоб статус України був не вищим, ніж статус країн Варшавського договору за часів Радянського Союзу".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на інвестиційному форумі "Росія кличе!" заявив про "червоні лінії", які Заходу не можна переходити у відносинах з Росією. Ними, за словами Путіна, є подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів та розміщення на території України ударних комплексів.

Своєю чергою глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що можлива перспектива членства в НАТО для України та Грузії – це "гра з вогнем".

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив думку, що тимчасова окупація українських територій є перешкодою вступу до НАТО.

"Ми не будемо членами НАТО, поки у нас є проблема з територіями, запам'ятайте це раз і назавжди. Поки Крим є тимчасово окупованим (Росією - ред.), поки у нас не вирішено питання з кордонами - ніякого вступу до НАТО не буде від слова "зовсім". Це прямий наслідок 5 статті статуту НАТО, який говорить, що напад на одну з країн - є нападом на всіх. Теоретично завтра нас приймають до НАТО, а російські війська в Криму. Це вже напад на Україну, чи не напад на Україну, на весь блок НАТО? Починати війну чи не починати війну?" - сказав політтехнолог.