Звідки чекати удару Росії: експерт про можливе вторгнення

Іван Ступак пояснив, що потрібно РФ для окупації нових українських територій

Звідки чекати удару Росії: експерт про можливе вторгнення

Якщо президент Росії Володимир Путін наважиться на відкриту військову агресію проти України, ймовірного вторгнення варто чекати з Криму, а не з Донбасу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив експерт з питань національної безпеки Іван Ступак.

На запитання, чи може відбутися наступ російських військ на Донбасі, Ступак відповів:

"У росіян техніки багато, людей багато. Все можна кидати на фронт, там щось перемелеться. Теоретично вони можуть зламати нашу оборону, враховуючи кількість і якість їхніх збройних сил. Але немає соціальної бази, на яку може спиратися окупаційний режим. Будь-якому окупаційному режиму треба на щось спиратися - на людей, які ходять з прапорами, з проросійськими гаслами. Таких людей після Криму, Донецька й Луганська немає в Україні в такій кількості".

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Як зазначив експерт, у його "особистому рейтингу місць можливого прориву Донецьк та Луганськ знаходяться на найнижчому рівні".

"За 8 років Україна сформувала декілька рубежів оборони. Для того щоб їх проривати напряму - це великі людські й матеріальні затрати для Російської Федерації. Значно легше для них спробувати з води, з Криму. І в крайньому разі - це Білорусь", - пояснив він.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що  Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Джерело Україна 24 Теги Донбас Війна на Донбасі Росія війна