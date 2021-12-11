19:51, Сьогодні

Звідки чекати удару Росії: експерт про можливе вторгнення Іван Ступак пояснив, що потрібно РФ для окупації нових українських територій

Якщо президент Росії Володимир Путін наважиться на відкриту військову агресію проти України, ймовірного вторгнення варто чекати з Криму, а не з Донбасу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив експерт з питань національної безпеки Іван Ступак.

На запитання, чи може відбутися наступ російських військ на Донбасі, Ступак відповів:

"У росіян техніки багато, людей багато. Все можна кидати на фронт, там щось перемелеться. Теоретично вони можуть зламати нашу оборону, враховуючи кількість і якість їхніх збройних сил. Але немає соціальної бази, на яку може спиратися окупаційний режим. Будь-якому окупаційному режиму треба на щось спиратися - на людей, які ходять з прапорами, з проросійськими гаслами. Таких людей після Криму, Донецька й Луганська немає в Україні в такій кількості".

Читайте також: "Це буде кінцем Росії": Ольшанський про можливі плани Путіна

Як зазначив експерт, у його "особистому рейтингу місць можливого прориву Донецьк та Луганськ знаходяться на найнижчому рівні".

"За 8 років Україна сформувала декілька рубежів оборони. Для того щоб їх проривати напряму - це великі людські й матеріальні затрати для Російської Федерації. Значно легше для них спробувати з води, з Криму. І в крайньому разі - це Білорусь", - пояснив він.

Читайте також: "Путін отримав ляпас": експерт пояснив нове рішення Росії щодо Донбасу

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.