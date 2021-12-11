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Скандал на блокпосту із заступником міністра: як могли б зреагувати поліцейські "Треба просто поаплодувати витримці цього поліцейського"

Поліцейські на блокпосту біля Краматорська в Донецькій області могли жорсткіше відреагувати на поведінку заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Ігор Рейтерович.

"З того відео, яке ми бачили, там йдеться не просто про лайку, а про напад на поліцейського, який перебував на блокпосту в зоні бойових дій. Треба просто поаплодувати витримці цього поліцейського. Якщо я не помиляюсь, навіть за протоколом поліцейський міг покласти цих людей обличчям у землю або взагалі застосувати силу", - сказав він.

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Рейтерович впевнений, що після такого скандалу Гогілашвілі мав подати у відставку.

"Кажуть, що він багато займався боротьбою з наркотиками, був куратором якихось реабілітаційних центрів, навколо яких виникали різні скандали, теж з'являється така інформація. В ідеалі після появи цього відео людина мала покинути свою посаду. Він цього не зробив, але його усунув міністр поки що", - зазначив він.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області, коли його авто зупинили правоохоронці та попросили показати документи.

Дії поліцейських так не сподобалися Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Керівник МВС Денис Монастирський прокоментував скандал на своїй сторінці у Facebook. Він пропонуватиме Кабінету міністрів провести службове розслідування, щоб з'ясувати усі деталі інциденту. Поки що він наполягатиме на відстороненні Гогілашвілі з посади.

Зазначимо, що Олександр Гогілашвілі у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курує боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

У 2020 році Гогілашвілі нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня.

За рік до того він засвітився на фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Знімки оприлюднили у російській соцмережі "Одноклассники". За даними російських ЗМІ, він був помічником ексбоксера, завідував його безплатними школами боксу в Ленінградській області.

Нагадаємо, раніше представник уповноваженого з прав людини у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський опинився у центрі гучного скандалу. Лисянський у місті Святогірськ влаштував п'яну бійку у ресторані та жорстоко побив пенсіонера-охоронця.