16:59, Сьогодні

"Це безвідповідально": в Раді розкритикували ініціативу Зеленського щодо Донбасу Нардеп Інна Совсун дорікнула президентові за відсутність чіткої позиції щодо Донбасу

Заява президента України Володимира Зеленського щодо можливості проведення референдуму стосовно Донбасу є безвідповідальною і викличе нерозуміння у західних партнерів.

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка України від "Голосу" Інна Совсун.

"Безперечно, я і партія "Голос" ставимося до пропозиції, озвученої вчора президентом Зеленським щодо референдуму, вкрай негативно. По-перше, це абсолютно безвідповідально з боку влади. За 2,5 роки президент Зеленський не запропонував жодної конкретної ідеї щодо вирішення кризи на Донбасі. Все, що ми чули - це якісь розрізнені ідеї на кшталт подивитися в очі Путіну і побачити там мир. Прямі переговори без можливості навіть створення переговорної позиції. Але жодної конкретної стратегії він не презентував ані українському народові, ані нашим міжнародним партнерам. І зараз наші міжнародні партнери намагаються сформулювати якусь позицію щодо вирішення питання війни на Донбасі, в той час як українська влада за фактом просто реагує на ті пропозиції, які озвучують чи то американці, чи то європейські партнери", - заявила вона.

Читайте також: На переговорах Путіна та Зеленського має бути ще один президент – думка політолога

Совсун також дорікнула президенту за "дуже неочікувані пропозиції, наприклад, про прямі переговори з Москвою".

"Це значить - переговори без посередників. І коли я чую від президента пропозицію про прямі переговори з Москвою, то в мене є запитання - а що ми на прямих переговорах можемо запропонувати Путіну? Що такого ми можемо йому дати, на що він би погодився в обмін на якісь поступки? Ми можемо запропонувати щось, тільки коли з нами за столом переговорів сидять наші західні партнери, які можуть чітко сказати - якщо ви не виконуєте ось це, тоді ми запроваджуємо додаткові санкції проти Росії, яка є агресором у цій ситуації. А якщо сидить за столом переговорів тільки Зеленський і Путін, то що ми можемо пропонувати?" - пояснила депутатка.

За її словами, "коли такі речі з'являються, то для західних партнерів це викликає певне нерозуміння щодо того, якою є поточна позиція України".

"Звичайно, що контакти повинні бути. Але питання в тому, чи ці контакти на 100% узгоджені з Заходом, з тими партнерами, на яких ми розраховуємо, що вони в разі чого запроваджуватимуть санкції... А зараз подивімось за фактом, що ключові санкції, яких Україна вимагала, це санкції проти "Північного потоку-2", зараз взагалі навіть не обговорюються... Зараз американці прибрали ці санкції зі свого оборонного бюджету. І я відверто вам скажу, що не вірю, що ці санкції якимось чином вдасться відновити. Ця стурбованість на Заході з приводу української позиції якраз викликана тим, що вони не до кінця розуміють логіку дій президента Зеленського", - зазначила Совсун.

Читайте також: "Путін отримав ляпас": експерт пояснив нове рішення Росії щодо Донбасу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 грудня в ефірі телеканалу "1+1" не виключив проведення в Україні референдуму щодо Донбасу.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі… Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути загалом щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський також заявляв про готовність прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Своєю чергою політолог Валерій Димов в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.