16:54, Сьогодні

Загроза на кордоні: політолог пояснив, чому Путін не поспішає відводити війська "Напруга залишається, вона нікуди не зникає"

Президент РФ Володимир Путін не поспішає відводити війська від українських кордонів навіть після розмови з президентом США, щоб не виглядати погано в очах свого електорату. Таку думку озвучив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Ігор Рейтерович.

"Путін не може собі дозволити через один день після переговорів з Байденом віддати наказ відводити війська. Він тоді погано виглядатиме в очах свого електрорату. Йому потрібно витримати паузу, стягнути ще більше військ, а потім перед Новим роком заявити, що війська починають відходити. Поки що ми не бачимо конкретних кроків з вирішення проблеми навіть після розмови Байдена з Путіним. Напруга залишається, вона нікуди не зникає. Нам не можна закривати на це очі", - каже він.

Читайте також: Росія планує знищити Україну, треба готуватися до війни - Полторак

Водночас експерт здивований заявам президента Володимира Зеленського про спад напруги на Донбасі:

"Усі бачать, що нарощування (воєнної активності проросійських бойовиків на Донбасі, - ред.) триває. Я додам, що у нас і Головне управління розвідки Міноборони постійно це фіксує. Тому трохи дивними виглядають заяви президента, що напруга спала. Або представників тристоронньої контактної групи, того ж пана Арестовича, який каже, що проблем вже немає".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.